Tamamına yakınının EYT’li olduğu bu emeklilerden 1 milyon 176 bin 383’ü evde oturmak yerine çalışmaya devam etmek zorunda kaldı. Aynı zamanda nitelikli personel oldukları tahmin edilen bu emeklilerin emekli aylıkları kesilmesin diye Sosyal Güvenlik Destek Primini (SGDP) patronları ödedi. Emeklilerden önemli bir bölümü de patronları SGDP ödemediği için kayıt dışı çalışmak zorunda kalıyor.

KAYIT DIŞI ÇALIŞANLAR

Türkiye Ekonomi Politikaları Vakfının (TEPAV) çalışmasına göre, 3 Mart 2023 tarihinde yasalaşan EYT Kanunu sonrasındaki 2 ay içinde toplam sigortalı çalışanların sayısı 742 bin 909 kişi azaldı. Buna karşılık aynı dönemde SGDP ödenen çalışan sayısı 719 bin 470 kişi arttı. Bu veri ilk 2 ayda EYT’den emekli olanların sadece 23 bin 439’unun çalışmak zorunda kalmadığını gösteriyor. Ancak bu emeklilerin de kaçının ‘maaşım kesilmesin’ diye kayıt dışı çalışmak zorunda kaldığı bilinmiyor. EYT düzenlemesiyle birlikte 42-43 yaşlarında emek olanların büyük bölümüne bugün 14 bin 469 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığı bağlandı.

4 ayda 542 bin kişi işsiz kaldı

TEPAV çalışmasına göre Ocak 2025’te SGDP ödenen çalışanlar dahil toplam sigortalı çalışan sayısı yıllık olarak 375 bin 313 kişi artarken aylık bazda 258 bin 228 kişi azalarak 25 milyon 50 bine düştü. Ocak 2025’e kadar geçen son 4 ayda ise 542 bin 13 kişilik istihdam kaybı oldu. Son bir yılda ücretli çalışanların sayısı 377 bin 600, esnaf sayısı 21 bin 433 arttı. Çiftçi sayısı ise 23 bin 267 kişi azaldı.