Ajda Pekkan, kendisi hakkında ortaya atılan “gençlik iksiri” iddiasına açıklık getirdi. Tayland’dan yaklaşık 1,2 milyon TL değerinde özel bir ürün getirttiği ileri sürülen Süperstar, bu söylentiyi yalanladı. Pekkan, genç görünümünü korumak için uyguladığı günlük alışkanlıklarını da paylaşarak dikkat çeken tavsiyelerde bulundu.

“BEN DE DUYDUM BUNU!”

80 yaşındaki Ajda Pekkan, Tayland’dan 25 bin dolara, yaklaşık 1,2 milyon TL değerinde gençlik iksiri getirttiği yönündeki iddiaya tepki gösterdi.

Hakkındaki söylentiyi kendisinin de duyduğunu belirten Pekkan, böyle bir ürün kullanmadığını söyledi.

Ünlü sanatçı, “Ben de duydum bunu! Kesinlikle söz konusu değil. Aşırı pahalı ve ulaşılmaz şeyleri hiç sevmem” diyerek iddiayı yalanladı.

GENÇLİK RUTİNİNİ ANLATTI

Hakkındaki “iksir” iddiasına yanıt veren Ajda Pekkan, genç ve dinç görünümü için uyguladığı rutinin aslında oldukça basit olduğunu söyledi.

Pekkan, özel ve pahalı ürünler yerine düzenli uyku ve güne başlarken uyguladığı basit bir alışkanlığa dikkat çekti.

“İLLA BİR İKSİR İSTİYORLARSA VEREYİM”

Kendi güzellik ve yaşam rutininden bahseden Pekkan, “İlla bir iksir istiyorlarsa vereyim” diyerek uyguladığı yöntemi anlattı.

Süperstar, “Çok basit ve ucuz. Erken yatar, 8 saat uyurum. Sabahları ılık suya, bir tatlı kaşığı pekmez katarım. Azıcık da limon damlatıp içerim” dedi.

Böylece 1,2 milyon TL’lik gençlik iksiri iddiasını yalanlayan Pekkan, kendi ifadesiyle yıllardır uyguladığı basit rutini de paylaşmış oldu.