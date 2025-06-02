Milyonluk maaş aldığı öne sürülen Kırışık’ın hac ziyaretindeki giderlerin üniversite tarafından mı, yoksa cebinden mi karşılayacağı merak ediliyor. Çünkü Kırışık’ın, yurt dışı seyahatlerinde günlük 250 Euro harcırah aldığı da öne sürülmüştü.

YÖK’ten açıklama: Paraları geri alırız

Son günlerde hem Karabük Üniversitesi Rektörü Fatih Kırışık’ın hem de Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Harun Çiftçi’nin aldığı iddia edilen milyonluk maaşlar gündemi meşgul ediyor.

Üniversitelerin bağlı olduğu kurum Yükseköğretim Kurulu (YÖK), iddialara yönelik açıklamada bulundu. Rektörlerin döner sermaye gelirleri dışında hiçbir ödeme alma hakkının bulunmadığı ifade edildi. YÖK’ten, “Üniversitelerimiz, Sayıştay’ın yıllık mali denetimine tabidir. Mevzuata aykırı herhangi bir ödeme yapılması halinde bu ödemelerin iadesi dışında ilgililer hakkında gerekli cezalar uygulanır” açıklaması yapıldı.