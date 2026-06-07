Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Dünya İslam Ekonomi Zirvesi’ndeki “Faizin olduğu yerde bereket olmaz” açıklamaları tartışma yaratırken, Hazine’nin faiz yükü yılın ilk beş ayında 1.2 trilyon lirayı aştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin nakit gerçekleşme verilerini yayımladı. 2026 yılı Ocak–Mayıs döneminde faiz ödemeleri 1 trilyon 239 milyar 614 milyon liraya ulaştı. Sadece mayıs ayında 123 milyar 928 milyon liralık faiz ödemesi yapılırken, aynı dönemde Hazine nakit dengesi 252 milyar 278 milyon lira açık verdi.

GÜNDE 8 MİLYAR GİTTİ

Ocak-mayıs döneminde Hazine gelirleri 6 trilyon 426 milyar lira olurken, giderler 7 trilyon 537 milyar liraya yükseldi. Toplam nakit açığı ise 1 trilyon 108 milyar lirayı aştı. Böylece bütçeden faize giden kaynak günlük ortalamada 8 milyar liranın üzerine çıktı.

2023 yılında 564 milyar lira seviye- sinde olan faiz ödemeleri, 2024’te 1 trilyon 175 milyar liraya yükseldi. 2025 yılında ise 1 trilyon 956 milyar lirayla zirve seviyeye çıktı. 2026 yılının henüz ilk 5 ayında yapılan faiz ödemesi ise 1 trilyon 239 milyar liraya ulaştı. Bu rakam, daha yılın yarısı tamamlanmadan 2024 yılının toplam seviyesinin

yakalandığına işaret ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 Haziran Cuma günü düzenlenen zirvede “Bizde bereket diye bir kavram vardır. Rahmetli Erbakan hocamızın dediği gibi 1 liralık kazanç 2 liralık kazançtan üstündür. Faizin olduğu yerde bereket olmaz” demişti.

Dünya faiz liginde 2. sıradayız

Türkiye, yüzde 37 seviyesindeki politika faiziyle ‘enflasyon ligi’nden sonra ‘faiz ligi’nde de dünyada ilk 5’te yer alıyor. Dünya faiz liginde Venezuela yüzde 58.91 ile ilk sırada yer alırken Türkiye yüzde 37 ile ikinci sırada bulunuyor. Türkiye’yi Zimbabve yüzde 35 Arjantin yüzde 29 ve Nijerya yüzde 26.50 ile takip ediyor. Türkiye hem yüksek enflasyon hem de yüksek faiz kıskacından çıkamazken, yük yalnızca bütçeyle sınırlı kalmıyor, vatandaşın bankalara ödediği faizlerle birlikte toplam maliyet daha da artıyor.