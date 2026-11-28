Amerikan otomotiv devi Ford, 2027 yılında Güney Amerika pazarında satışa sunacağı yeni nesil arazi araçları ve SUV modellerini resmen duyurdu. Şirketin yıl sonu toplantısında açıkladığı yeni ürün gamının en dikkat çekici üyesi ise 400 beygirin üzerinde güç üreten ve toplamda 1.200 kilometreye kadar menzil sunan Bronco Basecamp oldu.

Ailenin elektrik destekli ilk versiyonu olma özelliğini taşıyan yeni Bronco, menzil artırıcı elektrikli araç (EREV) mimarisiyle çalışıyor. Bu sistemde tekerleklere doğrudan elektrik motoru güç verirken, araçtaki benzinli motor sadece bataryayı şarj eden bir jeneratör görevi üstlenerek şarj istasyonu arama derdini ortadan kaldırıyor.

Zorlu arazi kabiliyetini koruyan modelin 2027'nin ikinci yarısında yollara çıkması planlanıyor.

BİR MODEL DAHA GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Ford, yeni Bronco'nun yanı sıra Territory modelinin dört farklı yeni versiyonunu daha görücüye çıkardı. Yeni seride öne çıkan dışarıdan şarj edilebilir hibrit (Plug-in Hybrid) versiyonu, 300 beygirin üzerinde toplam güç üretiyor ve tek depoyla 1.100 kilometre menzil vadediyor.

Kalabalık aileler için geliştirilen 7 koltuklu şarj edilebilir hibrit Territory Max ile priz bağlantısına ihtiyaç duymayan tam hibrit versiyon ise 2027'nin sonuna doğru satışa sunulacak.

Yılın başında benzinli Platinum donanımıyla başlayacak olan yeni Territory ailesi, mevcut 169 beygirlik benzinli versiyona kıyasla hem performans hem de yakıt ekonomisi açısından önemli bir sıçrama sunuyor.