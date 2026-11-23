Çinli otomotiv devi Chery, iCar alt markası altında geliştirdiği ve menzili uzatılmış yeni SUV modeli V25’i Çin’de resmen satışa sundu. Köşeli hatlara sahip V serisinin üçüncü üyesi olarak vitrine çıkan araç, dört farklı donanım seviyesi ve lansmana özel yaklaşık 17 bin 900 ile 22 bin 400 dolar arasında değişen fiyat etiketleriyle alıcılarının karşısına çıktı.

Performans ve menzil değerleriyle dikkat çeken V25’in kaputunun altında, 1,5 litrelik turboşarjlı benzinli bir ünite ile elektrikli motorun birleşiminden oluşan ve toplamda 449 beygir gücü ile yaklaşık 504 Nm (372 lb-ft) tork üreten güçlü bir sistem yer alıyor.

Bu yüksek güç sayesinde dev SUV, sıfırdan 100 kilometre hıza yalnızca 5 saniye civarında ulaşabiliyor. Araçta yer alan 33,67 kWh kapasiteli lityum demir fosfat batarya, Çin test verilerine göre tek başına 209 kilometreye kadar tamamen elektrikli sürüş imkanı tanıyor.

Uzun yolculuklarda batarya seviyesi düştüğünde devreye girerek jeneratör görevi üstlenen benzinli motor sayesinde ise aracın toplam menzili 1.200 kilometrenin üzerine çıkıyor.

15 DAKİKADA ŞARJI YÜZDE 80'E ÇIKIYOR

Sürücülerin hem prizden şarj edebildiği hem de yakıt ikmali yapabildiği aracın bataryası, hızlı şarj ile yüzde 30’dan yüzde 80 doluluk oranına sadece 15 dakikada ulaşabiliyor.

Tasarım çizgilerini serinin bir diğer üyesi V23’ten miras alan yeni SUV; dik ön direkleri, geniş çamurlukları ve düz pencere hatlarıyla arazi ruhunu yansıtıyor. Arka saklama kutusu takılıyken yaklaşık 4,63 metre (182,5 inç) uzunluğa, 1,92 metre (75,6 inç) genişliğe ve 1,85 metre (73 inç) yüksekliğe ulaşan aracın aks mesafesi ise 2,82 metre (111 inç) olarak ölçülüyor.

5 FARKLI RENK SEÇENEĞİ BULUNUYOR

İnci beyazı, siyah, gümüş, yeşil ve mat gri olmak üzere beş farklı dış renk seçeneğiyle sunulan V25, pratik detaylarıyla da öne çıkıyor. Arka yan camların arkasındaki çıkarılabilir çıtalar sayesinde kullanıcılar araca merdiven veya yan saklama kutusu gibi ekipmanlar monte edebiliyor.

Kısmen gövdeye gizlenmiş kapı kollarına sahip olan aracın arka bölümünde ise "Lego tarzı" yüksek konumlu bir fren lambası bulunuyor. Dar alanlarda dahi istenilen açıda sabitlenebilen yana açılır bagaj kapağının yanı sıra arka kısımda 0,8 metreküp hacminde ekstra bir eşya bölmesi yer alıyor.