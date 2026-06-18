Pasifik ve Kuzey Amerika levhalarının sınırını oluşturan San Andreas Fayı boyunca meydana gelen kaymalar, uzun vadede yolların, altyapının ve arazi şekillerinin değişmesine neden oluyor. Bilimsel araştırmalara göre bazı kesimlerde yıllık kayma hızı 3 santimetreyi aşarken, bu hareketler yüzeyde yavaş ilerlediği için çoğu zaman fark edilmiyor. Ancak yer kabuğunda biriken enerji, gelecekte büyük depremlerin meydana gelme riskini ortadan kaldırmıyor.

YAVAŞ HAREKET EDİYOR AMA ENERJİ BİRİKTİRMEYE DEVAM EDİYOR

Bilim insanları, San Andreas Fayı'nın bazı bölümlerinin kilitli durumda olduğunu, bazı kesimlerinin ise yavaş kaymalarla hareket ettiğini ifade ediyor. Bu nedenle fay hattının belirli bölgelerinde enerji yüzyıllar boyunca birikebiliyor. Geçmişte meydana gelen büyük depremler, bu enerjinin aniden boşalmasının ne kadar yıkıcı sonuçlar doğurabileceğini gösteriyor. Araştırmacılar, yavaş kaymanın her zaman tehlikeyi azalttığı anlamına gelmediğine dikkat çekiyor.

KALİFORNİYA'NIN ŞEKLİ YAVAŞ YAVAŞ DEĞİŞİYOR

Jeologlara göre levhaların birbirine göre hareketi, milyonlarca yıl boyunca Kaliforniya'nın coğrafyasını dönüştürmeye devam edecek. Günümüzde milimetrelerle ölçülen değişimler küçük görünse de, uzun zaman dilimlerinde kıyı çizgilerinden arazi yapısına kadar birçok unsur üzerinde etkili oluyor. San Andreas Fayı'nın hareketi, ABD'nin batısındaki jeolojik dönüşümün en önemli unsurlarından biri olarak kabul ediliyor.