İnternet forumları üzerinden 40 farklı ülkede intihar etmek için zehirli kimyasallar satan Kanadalı Kenneth Law, mahkemeye çıkarıldı.

Mağdur ailelerine yönelik ifadelerinde eylemlerinden derin pişmanlık duyduğunu ve bunları asla tekrarlamayacağını söyleyen Law, özür diledi.

61 yaşındaki sanık, cuma günü Ontario'daki bir mahkemede görülen ceza duruşmasında 14 kişinin intiharına yardım ettiğini kabul etti.

93 kişinin ölümüne sebep olan Law, 25 yıl hapse mahkum edildi.

1.200 PAKET ZEHİR SATTI

Mayıs 2023'teki tutuklanmasından bu yana cezaevinde geçirdiği süre mahsup edildiğinde, savcılığın talep ettiği cezanın onaylanması halinde Law'un 20 yıldan biraz daha az bir süre hapis yatacağını söyledi.

Kraliyet Savcısı Kathleen Doherty, mağdurların çoğunun genç ve ruhsal sıkıntılarla mücadele eden bireyler olduğuna dikkat çekti.

Law'u "savunmasız insanlardan" faydalanan bir istismarcı olarak tanımlayan Doherty, "İhtiyaçları olan şey yardımdı. Ancak buldukları şey sanığın ölüm saçan ürünleri oldu" dedi.

Sanığın temel amacının maddi kazanç olduğunu söyleyen Savcı Doherty, "İnsanlar ödeme yapabiliyorsa onlara satıyordu. Bay Law'un muhatap olduğu kişinin içinde bulunduğu koşulları anlamasını sağlayacak hiçbir tartışma, sorgulama ya da benzeri bir süreç yaşanmıyordu" ifadelerini kullandı.

Yetkililerin paylaştığı verilere göre eski bir şef olan Law, çevrimiçi intihar forumlarında tanıştığı alıcılara 40 ülkede yaklaşık 1.200 paket zehirli madde sattı ve bu paketlerin yaklaşık dörtte biri İngiltere'ye gönderildi.

KOŞULLAR, ZEHİR TÜCCARI KADAR ÖLÜMCÜL

İngiltere'de onlarca kişinin ölümüne neden olduğunu kabul eden Law, Kanadalı yetkililerin daha ağır olan cinayet suçlamalarını geri çekmesini sağlayan savunma anlaşması kapsamında İngiltere'de veya buradaki ölümlerle ilgili yargılanmayacak.

Duruşmada savcılığın iddialarına karşı çıkan Law'un avukatı Matthew Gourlay ise müvekkilinin mağdurların ruhsal hastalıklarla mücadelesinden sorumlu tutulamayacağını ileri sürdü.

Gourlay, "Bu olayların her biri kendine özgü birer trajedidir. Bay Law aralarındaki ortak nokta olabilir ancak tüm bu mağdurları en başta onun ürünlerini aramaya iten mücadelelerin ve zorlukların nedeni Law değildi" diye konuştu.

MAĞDURLARINDAN ÖZÜR DİLEDİ

Müvekkilinin mağdurlara yardım ettiğine dair "yanlış yönlendirilmiş bir inanca" sahip olduğunu belirten Gourlay, mahkemeden Law'a 12 yıl hapis cezası verilmesini talep etti.

Duruşmanın sonunda söz alan ve mağdurların intiharına yardım etmekten derin pişmanlık duyduğunu dile getiren Law ise mahkemeye hitaben, "Mağdurların ailelerine sesleniyorum; hiçbir kelime sevdiklerinizin kaybının yerini tutamaz. En derin taziyelerimi iletiyorum. Pişmanlığım sürüyor. Özür dilerim" açıklamasında bulundu.

Eylül ayında yaslı aile üyeleri ile arkadaşlarının Law'un yol açtığı acıları anlattığı duygusal tanıklıkların ardından gerçekleşen bu duruşmadaki beyanların, ileri bir tarihte açıklanacak nihai kararda dikkate alınacağı bildirildi.