Ulaşımın uzun yıllar boyunca yalnızca dar patikalarla sağlanabildiği köy, günümüzde asfalt yolla çevredeki yerleşimlere bağlanmış olsa da sakinleri hâlâ tarım ve küçük ölçekli hayvancılıkla geçimini sürdürüyor. Kayalıkların çevrelediği plato üzerinde yer alan yerleşim, özellikle sabah saatlerinde vadileri kaplayan yoğun sis nedeniyle adeta bulutların üzerinde yükseliyormuş gibi görünüyor.

TARIM TERASLARIYLA AYAKTA KALIYOR

Jiading Köyü'nün ekonomisi, yüzyıllardır dağ yamaçlarına inşa edilen tarım teraslarına dayanıyor. Bölge halkı pirinç, mısır, çeşitli sebzeler ve yerel olarak yetiştirilen şifalı bitkileri üretirken, küçükbaş hayvancılık da önemli bir gelir kaynağı oluşturuyor. Ancak son yıllarda genç nüfusun iş bulmak amacıyla büyük şehirlere göç etmesi nedeniyle birçok tarım alanı boş kalmaya başladı.

Bölgede kalan yaşlı çiftçiler ise daha az iş gücüyle üretimi sürdürmeye çalışıyor. Bu nedenle ekim faaliyetleri artık daha küçük ve verimli alanlarda yoğunlaştırılıyor. Buna rağmen nesiller boyunca aktarılan tarım yöntemleri yaşamın merkezinde yer almaya devam ediyor.

YÜZYILLIK AHŞAP EVLER HÂLÂ KORUNUYOR

Köydeki eski ahşap evlerin önemli bölümü zamanla beton yapılara dönüşmüş olsa da en az 200 yıllık geçmişe sahip birkaç geleneksel yapı hâlâ ayakta kalmayı başarıyor. Bu evler, Shui halkının bölgedeki uzun geçmişini simgeleyen kültürel miras olarak kabul ediliyor.

Yerel halk, kuşaklar boyunca aynı ailelerin bu evlerde yaşamını sürdürdüğünü anlatıyor. Köyde aynı soyadlarını taşıyan ailelerin yoğunluğu, yerleşimin yüzyıllar boyunca dış dünyadan büyük ölçüde izole kaldığını gösteriyor. Ahşap yapılar düzenli bakım gerektirse de köylüler, bu evleri geçmişle bağlarını koruyan en önemli simgelerden biri olarak yaşatmaya devam ediyor. Son yıllarda açılan yürüyüş rotaları ve seyir noktaları sayesinde Jiading Köyü daha fazla ziyaretçi ağırlamaya başlasa da doğal yapısı ve geleneksel yaşam biçimi büyük ölçüde korunuyor.