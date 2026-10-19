BMW'nin Çin pazarı için özel olarak tasarladığı ve ağustos ayındaki Chengdu Otomobil Fuarı’nda vitrine çıkardığı uzun aks mesafeli yeni BMW i3 50L modeli, gerçekleştirilen zorlu dayanıklılık testinde tek şarjla tam 1.213 kilometre yol katetti.

Otoyol, şehir içi ve kırsal etapları kapsayan karma güzergâhta 100 kilometrede ortalama 8,8 kWh gibi son derece düşük bir enerji tüketim değeri yakalayan araç, BMW’nin bugüne kadar ulaştığı en uzun mesafeli elektrikli sürüş başarısı olarak kayıtlara geçti.

10 DAKİKALIK ŞARJLA 400 KİLOMETRELİK EK MENZİL KAZANIYOR

Söz konusu yüksek performansın arkasında, markanın Shenyang kentinde üretimine başladığı ve "Neue Klasse" platformundaki yeni modellerinde de kullanmayı hedeflediği yeni nesil "Gen6" batarya hücreleri yatıyor.

Önceki nesle oranla yüzde 20’nin üzerinde daha yüksek enerji yoğunluğu sunan bu yeni teknoloji, 113,4 kWh batarya kapasitesi ve 800 voltluk elektrik mimarisiyle destekleniyor.

400 kW’a kadar hızlı şarj gücüne imkan tanıyan altyapı sayesinde araç, sadece 10 dakikalık ultra hızlı şarj ile yaklaşık 400 kilometrelik ek menzil kazanabiliyor.

Geliştirilen bu model marka adına tarihi bir başarı niteliği taşısa da küresel ölçekte tüm elektrikli araçlar arasındaki nihayi menzil rekoru kabul edilmiyor. BMW i3 50L modelinin bu yılın sonlarına doğru resmi olarak satışa sunulması, kullanıcılara ilk teslimatların ise 2027 yılının ilk çeyreğinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.