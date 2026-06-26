Otomotiv dünyasındaki elektrikli ve hibrit dönüşümü hız kesmeden devam ederken, küresel rekabet bu kez pickup segmentine taşındı. Çinli otomotiv devi Chery’nin alt markası Jetour, yeni şarj edilebilir hibrit (PHEV) pickup modeli Zongheng F700’ü resmi olarak duyurdu.

Önümüzdeki kasım ayında düzenlenecek olan Guangzhou Otomobil Fuarı'nda dünya prömiyerini yapmaya hazırlanan dev arazi aracı, sadece zorlu arazi şartlarına uygun yapısıyla değil, batarya teknolojisi ve yakıt ekonomisinde ezber bozan verileriyle de şimdiden dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

10 DAKİKADA ŞARJ YÜZDE 20 YÜZDE 80'E ÇIKIYOR

Jetour Zongheng F700, gücünü Chery’nin tescilli Kunpeng Super Hybrid C-DM platformundan alıyor ve 2.0 litrelik turbo beslemeli hibrit motoruyla 208 beygir güç ile 340 Nm tork üretiyor

Teknolojik altyapısında ticari ve arazi araçlarında nadir görülen 800V yüksek voltaj sistemini barındıran araç, batarya devi CATL tarafından üretilen özel bir batarya paketi kullanıyor. Bu ileri teknoloji kimyası sayesinde devasa pickup, sadece 10 dakika gibi kısa bir sürede yüzde 20’den yüzde 80 doluluk oranına ulaşıyor.

Hem elektrikli hem de benzinli motorun optimize çalışmasıyla tam depo ve dolu bataryayla tam 1300 kilometre birleşik menzil sunan araç, 100 kilometrede sadece 1,39 litrelik karma yakıt tüketim değeriyle dudak ısırtıyor.

Tasarım cephesinde oldukça kaslı, köşeli ve heybetli bir duruş sergileyen Zongheng F700; yaklaşık 5,5 metre uzunluğu, 2 metre genişliği ve 2 metreye yakın yüksekliği ile yollarda devasa bir profil çiziyor.