Çalışmanın yapıldığı Okaloosa County açıklarında beton borular, kıyıdan yaklaşık 7 ila 15 kilometre açıkta ve 21 ila 23 metre derinlikte belirlenen üç ayrı noktaya yerleştirilecek. Her resifte yaklaşık 500 ton beton bulunacak.

DENİZİN DİBİNDE YENİ BİR YAŞAM ALANI OLUŞACAK

Borular deniz tabanına rastgele bırakılmayacak. İçi boş beton parçaları belirli düzenlerde bir araya getirilerek denizin dibinde karmaşık yapılar oluşturulacak. Bu yapıların sert yüzeyleri zamanla farklı deniz canlılarının tutunabileceği alanlara dönüşürken, boruların iç kısımları da balıkların saklanabileceği bölümler oluşturacak.

Yeni resiflerin özellikle balıkların beslenmesi, barınması, büyümesi ve üremesi için uygun ortam sağlaması hedefleniyor. Böylece daha önce kullanılmayan beton parçaları denizin altında kalıcı bir yaşam alanının parçası haline gelecek. Oluşturulan noktaların balıkçılar ve dalış yapanlar için yeni alanlar sağlaması da bekleniyor.

FLORİDA'DA YAPAY RESİF AĞI GENİŞLİYOR

Beton boruların denize bırakılması, Florida'nın Coastal Corridor adı verilen daha geniş bir çalışmasının parçası. Eyalet genelinde doğal ve yapay resifler, deniz çayırları ve mangrov alanları arasında bağlantı oluşturulması hedefleniyor. Destin-Fort Walton Beach'teki çalışma, bu program kapsamındaki ikinci büyük uygulama oldu. İlk çalışma ise 2 Eylül'de Naples açıklarında gerçekleştirildi.

Bölgede yapay resif uygulamalarının geçmişi de oldukça geniş. Destin-Fort Walton Beach çevresinde yüzlerce yapay resif alanı bulunuyor ve bu alanlarda beton yapılar, modüller ve kullanımdan çıkarılmış gemiler gibi farklı malzemeler kullanılıyor. Yeni beton borular da bu alanlara eklenerek deniz tabanındaki yapay resiflerin sayısını artıracak. Çalışmaların kasım ayında tamamlanması bekleniyor.