Fransız milyarder Pierre-Edouard Sterin beş çocuğunu mirasından mahrum bırakmak için Fransız yasalarını değiştirmek istiyor.

Perşembe günü senatörlerin karşısına çıkan iş insanı mevcut veraset kurallarının değiştirilmesini talep etti.

Belçika'da yaşayan 52 yaşındaki vergi sürgünü Sterin bu hamlesiyle Fransa'da büyük bir mülkiyet tartışması başlattı.

Fransız yasalarına göre servetinin dörtte üçünü çocuklarına bırakmak zorunda olan Sterin mal varlığını hayır kurumlarına bağışlamayı tercih ettiğini söyledi.

Komite önündeki halka açık oturumda konuşan milyarder "Tüm mal varlığımı hayırlı amaçlara bağışlamak istiyorum. Bir insanın kendi mirasıyla ne yapmak istiyorsa onu yapabilmesi gerektiği fikrini savunuyorum" dedi.

ÜLKEDE TARTIŞMA BAŞLATTI

Napolyon dönemine dayanan mevcut yasalar Avrupa genelinde yaygın olsa da ABD veya İngiltere gibi ülkelerde uygulanmıyor.

Sterin son yıllarda Fransa'da muhafazakar ve ekonomik açıdan liberal bir düzen kurmayı amaçlayan siyasi oluşumlara destek veriyor.

Senatörlere kendisini "sağın merkezinde" gördüğünü söyleyen milyarder göçmenlik konusunda ise aşırı sağcı Ulusal Birlik partisinden daha radikal adımlar savunuyor.

Bloomberg Milyarderler Endeksi verilerine göre Sterin yaklaşık 1 milyar 400 milyon Euro değerinde bir servetin sahibi.

Bu büyük servetin temeli geçmişte ailesinden aldığı 5 bin Euro ile başlattığı Smartbox isimli hediye kuponu şirketine dayanıyor.

STARTUP KRALI

İş insanı yatırımlarını Otium Capital adlı aile şirketi üzerinden yönetiyor ve startup projeleriyle özel sermaye yatırımlarına yönlendiriyor.

Bu yatırımlar arasında Speedpark ve Kids Empire gibi eğlence merkezlerini işleten Hadrena firması da yer alıyor.

Ayrıca Otium Capital nisan ayında önemli bir ticari satış gerçekleştirdi. Şirket Walmart mağazalarında ve internet üzerinde uygun fiyatlı tasarım parfümler satan Amerika merkezli Dossier markasındaki çoğunluk hissesini devretti.

Sterin sahip olduğu bu devasa finansal güç özel sektörün kamu politikaları üzerindeki etkisini inceleyen senato komitesinin de ilgisini çekiyor.