İnsan boyunun genetik temellerini inceleyen uluslararası bir araştırma ekibi, 1,4 milyondan fazla kişinin DNA dizilimini analiz ederek ezber bozan sonuçlara ulaştı. Dünyaca ünlü bilim dergisi Nature’da yayımlanan çalışma, boy uzunluğunun yalnızca toplumda sık görülen ve etkisi milimetrik düzeyde kalan küçük genetik farklarla değil, son derece nadir mutasyonlarla da radikal biçimde değişebildiğini kanıtladı.

Araştırma kapsamında 12 farklı gruptan toplam 1 milyon 450 bin 633 yetişkinin egzom dizilemesi incelendi. İlk aşamada 826 bin 66 kişilik keşif grubunda boy uzunluğuyla doğrudan bağlantılı 207 gen tespit edildi. Bilim insanları, bulguların tutarlılığını test etmek için 624 bin 567 kişilik ikinci bir grubu daha taradı ve tespit edilen genlerin yüzde 98’inin bu grupta da doğrulandığını belirledi.

YAYGIN GENLERİN 52 KATI ETKİ YARATIYOR

Bugüne kadar insan genetiğinde model bir özellik olarak ele alınan boy uzunluğu, ağırlıklı olarak yaygın genetik varyasyonlar üzerinden açıklanıyordu. Toplumda sık rastlanan 3 bin 34 varyasyon boy farklarının yaklaşık dörtte birini açıklarken, etkisi yalnızca 0,17 santimetre civarında kalıyordu. Nadir görülen mutasyonların etkisi ise büyük ölçüde bilinmezliğini koruyordu.

Yeni çalışma bu gizemi araladı. Protein işlevini kaybettiren ve oldukça nadir rastlanan mutasyonların 17 farklı gende dev bir etki yarattığı saptandı. Bu genlerden 11'i boyu kısaltırken, 6'sı uzama yönünde etki gösterdi. Etki aralığı ACAN genindeki mutasyonda yaklaşık 17 santimetrelik kısalmadan, FBN1 geninde 11 santimetrelik uzamaya kadar ulaştı. Ortalama 8,92 santimetrelik değişim yaratan bu mutasyonların, sıradan genetik farklara kıyasla yaklaşık 52 kat daha güçlü olduğu hesaplandı. Üstelik 826 bin kişi arasında yalnızca 744 taşıyıcıya rastlanması, bu özelliğin insanların binde 1'inden bile azında görüldüğünü ortaya koydu.

KLİNİK GENETİK VE İLAÇ ÇALIŞMALARI İÇİN YENİ KAPI

Elde edilen bulgular, özellikle boy tahmini ve klinik genetik alanında yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Araştırmada öne çıkan TET1, DTL ve IGF2BP2 genlerinin, bilinen boy genleri kadar güçlü bir etkiye sahip olmasına rağmen bugüne dek herhangi bir iskelet büyümesi veya boy sendromuyla ilişkilendirilmediği fark edildi. Özellikle boyu uzatan genlerde bu durumun daha belirgin olduğu, genetik tahminlerden büyük sapma gösteren bireylerde bu 17 gendeki mutasyonlara 17,2 kat daha sık rastlandığı belirlendi.

Öte yandan akondroplazi ile bağlantılı bir FGFR3 varyasyonunun boyu yaklaşık 29,8 santimetre kısalttığı da kayıtlara geçti. Araştırmacılar, ulaşılan bu kapsamlı genetik haritanın gelecekte daha isabetli boy tahminleri yapılmasına, klinik değerlendirmelerin geliştirilmesine ve yeni ilaç hedeflerinin belirlenmesine doğrudan katkı sağlayacağını vurguluyor.