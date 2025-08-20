Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu NK Maribor'da 1 Temmuz'da teknik direktörlüğe getirilen Tuğberk Tanrıvermiş'in görevine yaklaşık 1.5 ay sonra son verildi.

Tuğberk Tanrıvermiş, sosyal medya hesabından yönetimin kararını eleştiren bir paylaşım yaptı.

AĞIR İFADELERLE ELEŞTİRDİ

35 yaşındaki teknik adam, "Maribor'daki görevimin sona ermesinin ardından, özverili çalışmaları için oyuncularıma, teknik ekibime ve kulüp personeline teşekkür ederim. Maribor'un tarihi ve büyüklüğü, bu görevi kabul etmemdeki tek sebepti.

Gereken desteğin verilmediği koşullarda, oyuncularımla birlik içinde bir mücadele verdik. Buna rağmen henüz beşinci haftada, deplasmandaki galibiyetin ve iç sahadaki beraberliğin ardından görevden alınmam beklenmedik bir son oldu. Ligde yalnızca bir kez mağlup olmamıza rağmen alınan bu hakkaniyetsiz karar, futbolun ruhuyla bağdaşmamaktadır.

Bu sürecin, Maribor gibi büyük bir kulübün gelecekte kendi değerlerine yakışır biçimde daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması adına bir değerlendirme fırsatı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullanarak sitem etti.