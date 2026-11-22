Şarkıcı Seda Önder, yeni yaşını İstanbul'daki lüks bir restoranda düzenlenen özel bir kutlamayla karşıladı. Yakın arkadaşlarının katıldığı gecede pembe elbisesi ve renk uyumuyla öne çıkan Önder'in doğum günü pastası ise boyutuyla şaşırttı. Neredeyse masanın tamamını kaplayan pasta, ünlü şarkıcıya da kahkahalar attırdı.

PEMBE DETAYLAR GÖZDEN KAÇMADI

Doğum günü kutlamasından kareleri sosyal medya hesabından "Bugün günlerden ben" notuyla paylaşan Seda Önder, gecede pembe bir elbise tercih etti. Pembe mumların ve yakın dostlarının gönderdiği çiçeklerin de aynı renkte olması, kutlamadaki renk uyumunu tamamladı.

1,5 METRELİK PASTA MASAYI KAPLADI

Gecenin en dikkat çeken ayrıntısı ise Seda Önder için hazırlanan dev doğum günü pastası oldu. Neredeyse masanın tamamını kaplayan pastanın uzunluğu, görenleri şaşırttı.

Sözcü'den Hakan Kanburoğlu'na konuşan Önder, pastasının boyutuyla ilgili soruya kahkahalarla, "Pastam 1,5 metre sanırım" yanıtını verdi.