AKP iktidarı Irak’la imzalanan petrol boru anlaşmasına aykırı şekilde Irak petrolünü sattığı için Türkiye ekonomisini 1.5 milyar dolarlık devasa bir cezayla karşı karşıya bıraktı. Gelişmeyi duyuran CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Türkiye’nin 1 milyar 471 milyon dolarlık ceza ödeyeceğini belirterek “Bu devasa ceza tutarı, mutlaka (Cumhurbaşkanı) Tayyip Erdoğan’ın ve ilgili AKP’li yöneticilerin mal varlıklarından tahsil edilmelidir” ifadesini kulandı.

AKP iktidarı, 21 Mayıs 2014-30 Eylül 2018 tarihleri arasında, Irak-Türkiye ham petrol boru hattında Irak petrolünü usulsüz taşıdığı, Adana-Ceyhan Limanı’nda yüklemesini yaptığı ve Irak’ın belirlediği fiyatın altında petrolü sattığı iddiasıyla açılan bir davayı daha kaybetti. 13 Şubat 2023’te Uluslararası Tahkim Mahkemesi’nin davayla ilgili Türkiye’nin Irak’a net 1 milyar 471 milyon dolarlık tazminat ödemesine hükmetmesine karşı Paris İstinaf Mahkemesi’nde açılan dava sonuçlandı.

“AKP’LİLER ÖDESİN”

CHP’li Yavuzyılmaz, gelişmeyi resmi belgelerle birlikte sosyal medya hesabında yaptığı “AKP’nin, uluslararası tahkim kararına karşı Paris İstinaf Mahkemesi’nde açtığı ‘Kararın İptali Davasını’ kaybettiğini tespit ettik. 1 milyar 471 milyon dolar tutarındaki ceza ödemesi için geri sayım başladı! Bu devasa ceza tutarı, mutlaka Tayyip Erdoğan’ın ve ilgili AKP’li yöneticilerin mal varlıklarından tahsil edilmelidir” paylaşımıyla duyurdu. BOTAŞ eski Gaz Alım Derneği Başkanı Ali Arif Aktürk de konuyla ilgili “Bunun bir de faizi var. Toplam rakam 3 milyar doları geçer” bilgisini verdi.

‘2018 sonrası için bedel ödenecek’



Enerji Uzmanı Necdet Pamir, Türkiye’nin davada ceza almasının beklendiğini belirterek “Yapılan iş Irak Anayasası’na ve Irak-Türkiye petrol boru hattı anlaşmasına aykırıydı. O dönem hem Irak hükümeti hem de TBMM’de CHP bu konuyu eleştirmişti” dedi. Pamir, kararın 2014-2018 arasını kapsadığını hatırlatarak “2018 sonrasında da bu durum devam etti. Türkiye’nin daha da bedel ödemesi gerekecek” iddiasında bulundu. Pamir ayrıca Irak-Türkiye boru hattı anlaşmasının geçen sene uzatılmayacağı açıklandıktan sonra bu yıl 1 seneliğine uzatılmasının nedeninin bu 1.5 milyar dolarlık ceza davasıyla ilgili olabileceğini söyledi.