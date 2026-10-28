Real Madrid ve Fransa Milli Takımı'nın dünyaca ünlü yıldızı Kylian Mbappe'nin "The Bridge" adlı internet platformuna verdiği röportaj, Uzak Doğu pazarında adeta deprem etkisi yarattı. Hakkında sosyal medyada yapılan mizahi paylaşımlara dair bir soruyu yanıtlayan 27 yaşındaki futbolcu, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mao Zedong'u kastederek, "En çok güldüğüm şaka, yüzümü Çinli bir diktatör olarak kullandıkları şaka. Bunu arkadaşlarımla aramızda çok kullanıyorum" ifadelerini kullandı.

Bu sözlerin sosyal medyada yayılması üzerine Çinli dev şirketler derhal harekete geçti. Çin'in önde gelen enerji içeceği üreticisi Dongpeng ile Asya'nın en büyük süt ürünleri markalarından Mengniu, Mbappe ile olan multi-milyon dolarlık ticari iş birliklerini tek taraflı olarak feshettiklerini duyurdu. Şirketler yaptıkları açıklamalarda, Çin halkının milli ve manevi hassasiyetlerini inciten tutumlara karşı sıfır tolerans politikası izlediklerini bildirdi.

LA LIGA YAYINLARI DURDU

Bireysel sponsorlukların iptaliyle sınırlı kalmayan kriz, kısa sürede İspanyol futbolunun tamamını vurarak kurumsal bir yaptırıma dönüştü. Çin devlet televizyonu CCTV, İspanya La Liga karşılaşmalarının yayın haklarını süresiz olarak askıya aldığını duyurdu. Ayrıca devlete ait The Global Times gazetesinde yer alan bilgilere göre, CCTV'nin dijital yayın platformları ve spor uygulamalarındaki Fransız yıldıza dair tüm video, haber ve içerikler tamamen yayından kaldırıldı.

Alınan bu radikal sansür ve boykot kararı, Real Madrid forması giyen A Milli Takımımızın parlayan yıldızı Arda Güler'i de doğrudan etkiledi. Çin devletinin ekran karartma hamlesiyle birlikte, yaklaşık 1.5 milyarlık nüfus artık La Liga maçlarını ve dolayısıyla Arda Güler'in müsabakalarını izleyemeyecek.

NBA KRİZİNİ AKILLARA GETİRDİ

Futbol dünyasının en prestijli bireysel ödülü olan Ballon d'Or yarışında Harry Kane'e geçilmesinin hemen ardından bu krizle sarsılan Mbappe'nin yaşadıkları, Çin pazarında geçmişte yaşanan siyasi gerilimleri yeniden gündeme taşıdı.

Pekin yönetimi daha önce de resmi kırmızı çizgilerini aşan sporculara ağır yaptırımlar uygulamıştı. 2023 yılında eski NBA yıldızı Dwight Howard'ın Tayvan'dan "ülke" olarak bahsetmesi Çin'de büyük infial yaratmış; 2019 yılında ise dönemin Houston Rockets Genel Menajeri Daryl Morey'nin Hong Kong protestolarına destek vermesi üzerine Çin, NBA maçlarının yayınını tam bir yıl boyunca televizyon ekranlarından yasaklamıştı.

MBAPPE GERİ ADIM ATTI

Yaşanan krizin La Liga'daki 20 kulübe devasa bir ekonomik darbe vurmasını önlemek amacıyla La Liga Başkanı Javier Tebas bizzat devreye girdi. Çin halkından kurum adına resmen özür dileyen Tebas, şu ifadeleri kullandı:

"Kylian Mbappe'nin Çin'de rahatsızlığa yol açan talihsiz açıklamalarından dolayı La Liga olarak derin bir üzüntü duyuyoruz. Verilen manevi zararın farkındayız ve kurumumuz adına tüm Çin halkından içtenlikle özür diliyorum. Yıllardır Çin makamları, yayıncıları ve sporseverleriyle güvene dayalı güçlü bir bağ kurduk. Tek bir oyuncunun sözlerinin 20 kulübe ve milyonlarca futbolsevere zarar vermemesi adına Çinli muhataplarımızla doğrudan temas halindeyiz. Çin'e ve kurumlarına olan bağlılığımız sarsılmazdır."

Krizin merkezindeki isim Kylian Mbappe de yayımladığı yazılı deklarasyonla geri adım atarak Çin halkından özür diledi. Kendisini diktatörlere benzeten montajlara işaret etmek isterken maksadını aştığını belirten Fransız yıldız, "Röportajda sarf ettiğim yorum talihsizdi. Çin'de ve dünya çapındaki Çin toplumunda birçok insanı kırdığını şimdi çok iyi anlıyorum. İncinen herkesten samimiyetle özür dilerim. Asla böyle bir niyetim yoktu; Çin halkına ve köklü tarihlerine derin saygı duyuyorum" diyerek gerilimi sonlandırma çağrısında bulundu.