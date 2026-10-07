Fon vurgununun patlamasına günler kala 2.2 milyar lirayı hesabına aktaran Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, elde ettiği kazancı TMSF'ye iade etti. Kaya, ilgili birimlerle temasa geçerek 1 milyar 860 milyon lirayı TMSF tarafından açılan "gönüllü iade" hesaplarına yatırdı. Kaya çiftinin ana parası 163 milyon liraydı. Ana paraya 147 milyon liralık mevduat faizi eklenmiş oldu.

Sermaye Piyasası Kanunu'na göre ise çiftin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemesi durumunda elde ettikleri haksız kazancın iki katını Hazine'ye aktarılmak üzere TMSF'ye ödemesi gerekiyor. Bu da 4.4 milyar lira ediyor.

Gazeteci Fatih Altaylı, paranın iade edilmeden önce bankada kaldığı süreyi ve bu sürede elde edilmiş olabilecek faiz gelirini hesapladı. Altaylı, Kaya çiftinin iade yapmak için valör tarihini beklediğini ve parayı vadesi dolmadan çekmediğini öne sürdü. Çiftin yatırımlarının ana para dışındaki bölümünü iade ettiğini hatırlatan Altaylı, yaklaşık 2.2 milyar liranın bu süreçte bir ayı aşkın süre faizde kaldığını söyledi.

5,1 MİLYON DOLAR



Altaylı, dönemin yaklaşık yüzde 40'lık faiz oranını esas alarak yaptığı hesaplamada 2.2 milyar liranın yıllık faizinin yaklaşık 880 milyon lira, bir aylık getirisinin ise 73.5 milyon lira olduğunu belirtti. Bu rakamın güncel kurla yaklaşık 1.5 milyon dolara karşılık geldiğini hesapladı.

Kaya çiftinin geçen nisan ayında fona toplam yaklaşık 3.6 milyon dolar yatırdığını belirten Altaylı, yapılan iadeye rağmen ellerinde yaklaşık 5.1 milyon dolar kaldığını öne sürdü. Altaylı, hesabını şu sözlerle tamamladı: "Hiç değilse faizini de geri versin."

SAVCILIK İZNİYLE PARALARI GERİ VERDİ

AKP'li Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın paraları iade etmek için yaptığı başvuruya İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı izin verdi. Yazı 7 bankaya gönderildi: Albaraka Türk, Halkbank, Ziraat Bankası, VakıfBank, QNB ve Garanti Bankası. Hesaplar dondurulduğu için savcılık izni gerekti.