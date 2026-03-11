Birleşik Krallık genelinde doğal gaz şebekesine bağlı olmayan ve ısınma ihtiyacını ısıtma yağı (kerosen) ile karşılayan haneler, tedarik zincirinde yaşanan aksamalar ve kontrolsüz fiyat artışlarıyla karşı karşıya kaldı. Küresel piyasalardaki oynaklığı gerekçe gösteren bazı tedarikçilerin, teslimat gününde sipariş iptalleri yaptığı bildiriliyor.

FİYATLAR BİR HAFTADA 3 KATINA ÇIKTI

Tüketicilerden gelen geri bildirimler, ısıtma yağı fiyatlarında olağan dışı artışlar yaşandığını ortaya koyuyor. Özellikle kırsal bölgelerdeki kullanıcılar, mart ayı başında 325-330 sterlin bandında verdikleri 500 litrelik yakıt siparişlerinin iptal edildiğini ve aynı miktar için kendilerinden 785 sterline varan yeni ödemeler talep edildiğini belirtti.

Sektörün önde gelen aracı platformlarından BoilerJuice, iptallerin platform tarafından değil, doğrudan tedarikçiler tarafından yapıldığını açıkladı. Şirket, iptal oranının düşük olduğunu savunsa da, mağdur olan müşteriler para iadelerinin gecikmesi ve yeni teslimat sürelerinin 15 günü bulması nedeniyle kış koşullarında yakıtsız kalma riskiyle karşı karşıya.

ŞİRKETLERDEN AÇIKLAMA GELDİ

Tedarikçi devlerinden Certas Energy, yaşanan aksaklıkların sadece küçük bir müşteri grubunu etkilediğini savundu. Şirket sözcüsü, yeniden planlanan teslimatlarda müşteriye ilk sunulan fiyatın korunacağını taahhüt etti. Watson Fuels gibi diğer tedarikçilerin ise teslimatları son dakikada iptal etmesi, tüketici hakları savunucuları tarafından eleştiriliyor.

HÜKÜMET DEVREYE GİRDİ

Isıtma yağı fiyatlarının, doğal gaz ve elektrikte olduğu gibi Ofgem’in (Enerji Piyasaları Düzenleme Ofisi) fiyat tavanı koruması altında olmaması, bu haneleri piyasa şoklarına karşı savunmasız bırakıyor. Durumun ciddiyeti üzerine resmi makamlar şu adımları attı:

Rekabet ve Piyasalar Kurumu (CMA): Tüketici yasalarının ihlal edilip edilmediğini incelediklerini ve sipariş edilen ürünün anlaşılan fiyattan teslim edilmesi gerektiğini vurguladı.

Enerji Bakanlığı: Enerji Sekreteri Ed Miliband ve Bakan Michael Shanks, Birleşik Krallık ve İrlanda Yakıt Dağıtıcıları Birliği’ne (UKIFDA) resmi yazı göndererek açıklama talep etti.

Maliye Bakanlığı: Şansölye Rachel Reeves, ısıtma yağı kullanan hanelere yönelik olası destek paketlerini araştırmak üzere hazine yetkililerini görevlendirdi.