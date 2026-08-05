Hawaii Adaları hiçbir zaman başka bir kıtaya kara yoluyla bağlanmadı. Bu nedenle birçok canlı türü zaman içinde adalara ulaşabilse de yılanlar binlerce kilometrelik okyanus yolculuğunu doğal yollarla aşamadı. Böylece Hawaii'nin ekosistemi, milyonlarca yıl boyunca yılanların hiç bulunmadığı bir ortamda gelişti.

OKYANUSUN ORTASINDA DOĞAL BİR ENGEL OLUŞTU

Uzmanlar, Hawaii'nin Pasifik Okyanusu'nun ortasında bulunan volkanik sıcak nokta üzerinde oluştuğunu ve bu coğrafi izolasyonun adaları doğal bir bariyere dönüştürdüğünü belirtiyor. Tuzlu suda uzun süre yaşayamayacak olan kara yılanlarının adalara kendi başlarına ulaşması mümkün olmadığından, Hawaii'de doğal yılan popülasyonu hiçbir zaman oluşmadı.

Bilim insanları, bu durumun adalardaki kuşlar ve diğer yerel canlıların yılan avcılarına karşı savunma geliştirmeden evrimleşmesine yol açtığını ifade ediyor. Bu nedenle dışarıdan gelecek bir yılan türünün ekosistem üzerinde çok büyük bir baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor.

TEK BİR YILAN BİLE BÜYÜK TEHLİKE OLUŞTURABİLİR

Hawaii yönetimi, yılanların adaya yerleşmesini önlemek için limanlarda, havaalanlarında ve kargo taşımacılığında sıkı denetimler uyguluyor. Yetkililer, özellikle Guam Adası'nda istilacı kahverengi ağaç yılanının yerel kuş popülasyonuna verdiği büyük zararın Hawaii için önemli bir uyarı niteliğinde olduğunu vurguluyor. Bu nedenle eyalette yılan bulundurmak yasaklanırken, kaçak getirilen veya kazara taşınan yılanlara karşı sürekli takip yapılıyor.