Oyuncu Pelin Uluksar, katıldığı etkinlikte özel hayatı ve kariyerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bir süredir birlikte olduğu iş insanı Allan Hakko ile yollarını ayırdığını doğrulayan Uluksar, ayrılığın ardından aralarındaki ilişkinin nasıl devam ettiğini de anlattı.

“SEVGİ VE SAYGI ÇERÇEVESİNDE AYRILDIK”

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre, etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Pelin Uluksar, Allan Hakko ile ayrılıkları hakkında konuştu.

Özel hayatıyla ilgili fazla ayrıntı vermek istemediğini belirten oyuncu, “Sevgi ve saygı çerçevesi içinde ayrıldık. Dostluğumuz baki. O da mutlu olsun, çok isterim. Çok iyi bir insan kendisi, dostluğumuz baki” ifadelerini kullandı.

KISKANÇLIK İDDİALARINA YANIT VERDİ

2025 yaz aylarından beri aşk yaşayan Pelin Uluksar ile Allan Hakko'nun ayrılık nedeninin kıskançlık olduğu yönündeki iddialar da gündeme geldi. Oyuncu, bu iddialara gülümseyerek karşılık verdi ve haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.