Şarkıcı Berdan Mardini ile Dilara Talay'ın evliliği sona erdi. Nisan 2025'te evlenen çift, Silivri Adliyesi'nde görülen davada tek celsede boşandı. KRİZİ AŞAMADILAR Magazin Kuryesi adlı sayfanın haberine göre; iki çocuğunun annesi Fatoş Yeliler'den 2021 yılında olaylı bir şekilde boşanan Berdan Mardini, ikinci evliliğini İngilizce öğretmeni Dilara Talay ile yapmıştı. Bir süredir çiftin evliliklerinde sorun yaşadığı ve boşanacakları konuşuluyordu. İddiaların ardından Mardini ve Talay'ın evliliklerini bitirdiği ortaya çıktı. BOŞANMA TEK CELSEDE TAMAMLANDI Berdan Mardini ile Dilara Talay, Silivri Adliyesi'nde sessiz sedasız görülen davada tek celsede yollarını ayırdı.

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