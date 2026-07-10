Xiaomi, otomotiv sektöründeki iddiasını yeni alt markası Sky Nomad'in ilk tam boy SUV modeli olan N90 ile büyütüyor. Köşeli ve sert hatlarıyla dikkat çeken araç, bir SUV'un güçlü dış görünümü ile geniş aile araçlarının (MPV) iç mekan esnekliğini bir araya getiriyor.

Şirketin bir apartman dairesinin kat planını andıran şemalarla tanıttığı iç mekan; kaydırılabilir, dönebilir koltuklar ve akıllı orta konsol sayesinde tek kişilik bir çalışma alanından aile oyun alanına ya da toplantı düzenine kolayca dönüşebiliyor.

Performans tarafında menzil artırıcı (EREV) teknolojisine sahip 1.5 litrelik turbo motorla desteklenen N90, çift motorlu dört tekerlekten çekiş sistemiyle geliyor.

70 kWh'nin üzerindeki bataryası sayesinde sadece elektrikle 400 ila 500 kilometre yol yapabilen araç, menzil artırıcısı devreye girdiğinde 1.500 kilometreyi aşan bir toplam menzil sunuyor.

Tavanında yer alan LiDAR sensörüyle gelişmiş otonom sürüş yeteneklerine sahip olacağının sinyalini veren modelin, yaklaşık 29.418 dolar başlangıç fiyatıyla satışa sunulacağı iddia ediliyor. Bu yeni SUV, Xiaomi'nin bu yıl için belirlediği 550.000 adetlik teslimat hedefleri arasında kritik bir rol oynuyor.