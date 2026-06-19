Hindistan, savunma sanayiinde dikkat çekici bir hamleye imza attı. Yeni Delhi yönetimi, 1500 kilometre menzile sahip uzun menzilli kara konuşlu seyir füzesini (LRLACM) başarıyla ateşlediğini duyurdu.

Hindistan Savunma Araştırma ve Geliştirme Örgütü (DRDO) tarafından yapılan açıklamada, stratejik öneme sahip uçuş testinin 15 Haziran 2026 tarihinde Odisha eyaleti kıyılarında bulunan Dr. APJ Abdul Kalam Adası’ndan gerçekleştirildiği bildirildi.

Chandipur’daki Entegre Test Merkezi’ne ait gelişmiş takip sistemlerinden elde edilen veriler, füzenin belirlenen tüm hedefleri tam isabetle vurduğunu ortaya koydu.

Tasarım ve üretim süreci tamamen yerli imkanlarla yürütülen LRLACM projesinin ana yürütücülüğünü Bengaluru merkezli Havacılık Geliştirme Kurumu üstlenirken, füzenin alt sistemleri DRDO laboratuvarları ve Hindistan savunma sanayii paydaşlarının ortaklığıyla geliştirildi.

Gelecekte füzeyi envanterine katması beklenen Hindistan Donanması ve Hava Kuvvetleri temsilcilerinin de sahada yakından takip ettiği başarılı atışın ardından Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh ile DRDO Başkanı Rajesh Kumar Singh, projede emeği geçen tüm personeli ve sanayi ortaklarını tebrik etti.