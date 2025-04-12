Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekliyi ve dar gelirliyi görmezden gelirken, ‘inceleme’ adı başlığı altında gerçekleştirilen yurt dışı gezileriyle harcamalarını artırıyor. Daha önce SGK, yerel seçim sonrası yönetimleri CHP’ye geçen belediyeleri ‘silkelemek’ için harekete geçmiş ve icra yoluna da başvurmuştu. Sosyal Güvenlik Kurumu yönetimi şimdi de İsveç’e geziye gidiyor. Kurum yetkilileri “Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi Women Up” kapsamında bu ay sonunda 4 gün süreyle İsveç’te temaslarda bulunacak. Gezide, ‘’İsveç’teki ‘’Kadın istihdamı ve kadın girişimciliği’’ konusu incelenecek. Gezinin maliyeti 1 milyon 647 bin TL olacak.

İHALEYE ÇIKTI

Tasarruf Genelgesi kapsamında kamu kurumlarının yurt dışı gezilerine de kısıtlama önerilirken, SGK İsveç’teki kadın istihdamını inceleyecek. Sosyal Güvenlik Kurumu Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü 20 Mart 2025’te ihale düzenleyerek “Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi’’ kapsamında İsveç’in başkenti Stockholm’e gezi düzenleyeceğini duyurdu. İhale sonucu 3 Nisan 2025’te bir turizm organizasyon şirketiyle 1 milyon 647 bin TL’lik sözleşme imzalandı.

İsveç gezisine katılacak SGK yetkilileri ‘’Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi’’ kapsamında kadın istihdamı ile kadın girişimciliği konusunda uygulama örneklerinin ülkemize taşınması ile ilgili incelemelerde bulunacak.

Açık 1 yılda %117 arttı

Mali dengeleri bozulan SGK’nın 2025 yılında 4.7 trilyon TL gelire karşılık, 5.2 trilyon TL harcama yapması ve 551.8 milyar TL açık vermesi öngörülüyor. Fakat SGK bu yılın ocak ayında 401 milyar liralık gelire karşılık 416.7 milyar liralık gider yapınca ortaya 16 milyar 44 milyon liralık devasa açık rakamı çıktı. Geçen yılın ocak ayında 7.4 milyar lira açık veren SGK’nın aylık açığı bir yılda yüzde 117 oranında arttı.