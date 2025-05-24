Sağlık Bakanlığı’nın işçi alımına gelen başvuru sayısı adeta Türkiye’de işsizliğin fotoğrafı oldu. Bakanlık 3.170 temizlik görevlisi, 242 klinik destek elemanı, 240 özel güvenlik görevlisi (silahsız), 6 aşçı olmak üzere toplamda 3.658 işçi alımı kadrosu açtığını duyurdu. Sağlık Bakanlığı bir süre önce 81 kentte Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden işçi alımı yapacağını açıkladı. Bunların 3 bin 170’inin temizlik görevlisi olacağı belirtildi. Başvurular da İŞKUR aracılığı ile yapıldı. Temizlik görevlisi pozisyonu için en az ilkokul mezunu olma şartı arandı. Temizlik personeli için en fazla İstanbul’dan başvuru yapıldı. Megakentteki başvuru sayısı 94 bin 266’yı buldu.

İSTANBUL ZİRVEDE

En fazla başvurunun yapıldığı ilk 10 kent sıralamasında ikinci sıraya 71 bin 838 başvuru ile Şanlıurfa yerleşti. Ankara’da 57 bin 726 kişi başvuruda bulunurken, Diyarbakır’da bu rakam 54 bin 884 oldu. Nüfusu az olmasına rağmen Batman’da ise başvuru sayısı 44 bin 525’e çıktı. Adana’da başvuru yapan kişi sayısı 43 bin 341, Hatay’da 41 bin 820, Erzurum’da ise 34 bin 799, Kütahya’da 30 bin 443, Gaziantep’te 30 bin 208’ oldu. Sağlık Bakanlığı’nın temizlik personeli ilanına başvurular kısa sürede çığ gibi büyüdü. Başvurular 1.6 milyonu aştı. Temizlik görevlisi pozisyonu için en az ilkokul mezunu olma şartı arandı. İstekliler arasında üniversite mezunları da yer aldı. 3 bin 170 kişinin, 1 milyon 600 bin kişi arasında 27 Mayıs Salı günü Ankara’da çekilecek kura sonucu belirleneceği ifade edildi.