Süper Lig’de yeni transferlerden en fazla verim alan kulüpler Çorum FK ve Eyüpspor, en az verim alan kulüp ise Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar, geçen sezon 139, bu sezon 73 milyon Euro’luk harcama yaptı. Buna karşılık, bu sezonki transferler atılan 13 golün hiçbirine katkı vermedi. Fenerbahçe, yeni transferlerden %68.8, Trabzonspor %84.6, Beşiktaş %64.3 oranında yeni gol katkısı aldı. BU sezon Süper Lig’in toplam değeri 1.66 milyar Euro’ya ulaştı. Transfere 418.73 milyon Euro harcandı. Buna karşılık yeni transferler toplam atılan gollerin sadece %55.3’üne imza attı. Eyüpspor 14, Amed Sportif 16 ve Çorum FK 19 yeni transfer oynattı. Galatasaray, Alanyaspor ile birlikte en az yeni transfer oynatan iki kulüpten biri oldu (6 transfer). Fenerbahçe 7, Beşiktaş ise 10 yeni transferle oynuyor.