Güney Kore'nin Busan kentinde aylardır bir kanalda yaşayan köpekbalığından 11 gündür haber alınamıyor. Yaklaşık 1,7 milyon kişinin görmek için bölgeye geldiği köpekbalığının açık denize dönmüş olabileceği düşünülüyor.

27 EKİM'DEN BERİ GÖRÜLMÜYOR

Bukangi adı verilen köpekbalığı, ilk kez 18 Eylül'de Busan'daki kıyı kanalında görüldü. Kısa sürede büyük ilgi çeken hayvanı görmek isteyen yaklaşık 1,7 milyon kişi bölgeyi ziyaret etti.

Yetkililer, köpekbalığını kanaldan çıkarıp okyanusa yönlendirmek için üç kez girişimde bulundu. Ancak bu çalışmalar sonuç vermedi. Son girişimin ardından köpekbalığı, kanalın dışındaki liman yakınlarında bir süre daha kaldı.

Yetkililerin verdiği bilgiye göre Bukangi, en son 27 Ekim'de kanalın Kuzey Limanı'na açılan bölümünün yakınında görüldü. O tarihten bu yana bölgede görülmemesi, açık denize gitmiş olabileceği ihtimalini güçlendirdi.

SUYUN SICAKLIĞI DÜŞTÜ

Uzmanlar, köpekbalığının bölgeden ayrılmasında su sıcaklığının düşmesinin etkili olabileceğini düşünüyor. Kanalda su sıcaklığının 18-19 dereceye kadar gerilediği belirtiliyor.

Yetkililer, köpekbalığının yeniden kanala dönmesini önlemek amacıyla bölgeye daha önce yerleştirilen koruma ağlarını bir süre daha kaldırmayacak. Ağların ne zaman söküleceğine ise köpekbalığının bölgeden ayrılmasından yaklaşık bir ay sonra karar verilecek.