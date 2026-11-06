Audi modellerini andıran sportif ve şık tasarım çizgileriyle dikkatleri üzerine çeken araç, Çin Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı'nın resmi onay süreçlerini tamamlayarak seri üretim aşamasına geçti.
Markanın ürün gamında Arrizo 5 ile Arrizo 8 modelleri arasına konumlandırılan ve 2018'den bu yana üretilmeyen model, 2026'nın son çeyreğinde yollara çıkmaya hazırlanıyor.
SUNDUĞU MENZİL REKOR KIRDI
Otomobilseverleri asıl heyecanlandıran taraf ise aracın sunduğu rekor menzil verileri oldu. Modelin şarj edilebilir hibrit (C-DM) versiyonu, 1.5 litrelik benzinli motor ile elektrik motorunun ortak çalışması sayesinde tek bir depoyla 1.700 kilometreyi aşan toplam menzil vadediyor.
Yalnızca elektrik gücüyle 116 kilometre yol katedebilen ve 100 kilometrede 1 litrenin altına düşen yakıt tüketimiyle adeta yakıtı unutturan hibrit modelin yanı sıra, geleneksel 1.5 litrelik turbo benzinli ve çift kavramalı otomatik şanzıman seçeneği de tüketiciye sunulacak.
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SADECE ÇİN PAZARINDA KALMAYACAK
Geniş altıgen ön ızgarası, keskin bakışlı farları, arkaya doğru alçalan fastback tavan silüeti ve modern dijital kokpitiyle premium bir hava yakalayan 4,7 metrelik yeni sedan, yalnızca Çin pazarında kalmayacak. Aracı doğrudan küresel bir oyuncu olarak tasarladığını ve 70'ten fazla ülkenin yol ile tüketici şartlarının hesaba katıldığını belirten Chery'nin, bu yeni modelini yakın dönemde uluslararası pazarlara da ihraç etmesi bekleniyor.
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