SADECE ÇİN PAZARINDA KALMAYACAK

Geniş altıgen ön ızgarası, keskin bakışlı farları, arkaya doğru alçalan fastback tavan silüeti ve modern dijital kokpitiyle premium bir hava yakalayan 4,7 metrelik yeni sedan, yalnızca Çin pazarında kalmayacak. Aracı doğrudan küresel bir oyuncu olarak tasarladığını ve 70'ten fazla ülkenin yol ile tüketici şartlarının hesaba katıldığını belirten Chery'nin, bu yeni modelini yakın dönemde uluslararası pazarlara da ihraç etmesi bekleniyor.