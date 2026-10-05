Araştırmacılar özellikle nadir bir çöl bitkisini takip etti. Sonuçlara göre güneş panellerinin altında yetişen örneklerde yaklaşık 8 kat daha fazla çiçek ve 10 kat daha fazla meyve görüldü.

PANELLERİN ALTINDA FARKLI BİR ORTAM OLUŞTU

Araştırma, Nevada'daki büyük ölçekli Gemini Solar enerji tesisinde gerçekleştirildi. Çölün geniş bir bölümüne yayılan tesiste yaklaşık 1,8 milyon güneş paneli bulunuyor.

Bilim insanları, panellerin yalnızca elektrik üretmediğini, hemen altlarında çevredeki açık araziye kıyasla farklı bir mikroiklim oluşturabildiğini belirledi. Panellerin sağladığı gölge, doğrudan güneş ışığını azaltırken toprağın daha uzun süre nemli kalmasına yardımcı olabiliyor.

Özellikle yağmur sırasında panellerden akan suyun belirli noktalarda yoğunlaşması, bitkilerin ulaşabileceği su miktarını artırabiliyor. Çöl gibi suyun son derece sınırlı olduğu bölgelerde bu küçük değişikliklerin bile bitki gelişiminde büyük fark yaratabileceği belirtiliyor.

10 KAT DAHA FAZLA MEYVE VERDİ

Araştırmacıların takip ettiği nadir çöl bitkisinde sonuçlar dikkat çekici oldu. Güneş panellerinin etkilediği alanlarda bulunan bitkilerin, kontrol alanlarındaki örneklere kıyasla 8 kata kadar daha fazla çiçek açtığı ve yaklaşık 10 kat daha fazla meyve verdiği tespit edildi.

Uzmanlara göre sonuçlar, büyük güneş enerjisi tesislerinin çöl ekosistemleri üzerindeki etkisinin yalnızca arazi kaybı üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini gösteriyor. Doğru planlama yapıldığında panellerin altında oluşan gölge ve değişen su dağılımının bazı bitki türleri için avantaj sağlayabileceği düşünülüyor.

Araştırmacılar, aynı etkinin bütün çöl bitkilerinde görülmesinin garanti olmadığını vurguluyor. Ancak elde edilen bulgular, gelecekte güneş enerjisi tesislerinin tasarımında enerji üretimi ile doğal yaşamın korunmasının birlikte ele alınabileceğine işaret ediyor.