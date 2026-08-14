Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın raporu yoksulluğun ulaştığı boyutu gözler önüne serdi. Ailesi yanında ihtiyaçları karşılanamayan çocuk sayısı 193 bin 601’e ulaştı.

26 MİLYON BAŞVURDU

15 Ekim 2021’den 2025 yılı sonuna kadar e-Devlet üzerinden 26 milyon 792 bin sosyal yardım başvurusu yapıldı. ALO 144 Sosyal Yardım Hattı’na da yalnızca 2025’te 4 milyon 718 bin başvuru ulaştı.

314 MİLYAR OLACAK

Yoksullara yardımlar 2026’nın ilk altı ayında 128 milyar 504 milyon lira oldu. Yıl sonunda toplam 314 milyar 30 bin lira harcanması öngörülüyor. Bu tutar 2025 yılı sonunda 210 milyar 320 milyon lira olarak kayıtlara geçmişti.

Oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan 16 bin 77 ihtiyaç sahibi haneye de bakım, onarım, kira ve ev eşyası için toplam 360 milyon 910 bin lira barınma yardımı verildi. Doğal Gaz Tüketim Desteği Programı kapsamında ihtiyaç sahibi 606 bin 890 haneye yılın ilk altı ayında toplam 910 milyon 544 bin lira aktarıldı. Böylelikle 2 milyon 427 bin kişi yardımla ısındı ve yemeğini yapabildi.

Sosyal yardımsız elektrik faturası ödenemeyen hane sayısı ise 1.8 milyon oldu. Ayrıca sosyal güvencesi bulunmayan 8 milyon 130 bin 293 kişinin Genel Sağlık Sigortası primini de devlet ödedi.