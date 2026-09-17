Uzayan enflasyonla mücadele sürecinin ardından konkordato ve iflasların yükselişe geçtiği 2025, hem şirketler hem de çalışanlar açısından zor geçti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kurumlar Vergisi mükelleflerinin mali tablolarını esas alarak hazırladığı, ‘2025 Yılı Sektör Bilançoları İstatistikleri’ de iş dünyasının her fırsatta dert yandığı borçluluk ve kârlılık oranlarını gösterdi. 1 milyon 150 bin 191 firmanın yer aldığı çalışmaya göre, şirketlerin toplam net satış hacmi 107.7 trilyon lirayı aştı.

2025’te şirketlerin toplam net kârı 2 trilyon 237 milyar lira oldu. Toplam net kârın şirket sayısına bölünmesiyle, şirket başına ortalama kâr 1.9 milyon lira oldu. Türkiye’ye gelen yatırım yurt dışına giden yatırımın gerisinde kalırken kârlıklar da dikkat çekti.

Her ne kadar aritmetik ortalama ile firma başına düşen kâr 1.9 milyon lira olsa da toplam kârda aslan payının dev sanayi kuruluşları ve holdinglerde olduğu düşünüldüğünde tablo KOBİ’ler için daha da vahimleşti. Ülke genelindeki 2.23 trilyon liralık net kârın 486.6 milyar lirasını tek başına sanayideki İSO 1000 şirketi elde etmişti.

BORÇLAR 67 TRİLYON

Firmaların toplulaştırılmış bilançolarına göre, 2025’te toplam aktif büyüklüğü 123 trilyon 970 milyar lira, toplam öz kaynakları 56 trilyon 741 milyar lira, toplam borçlar ise 67 trilyon 229 milyar lira oldu.

İmalat sektörü 873 milyar 989 milyon lira ile en yüksek net kâr elde eden sektör oldu. Ulaştırma ve depolama sektörü ise 107 milyar 223 milyon lira, gayrimenkul faaliyetleri sektörü ise 43 milyar 693 milyon lira, konaklama ve yiyecek hizmetleri 27 milyar 770 milyon lira net zarar yazdı.

179 bin 410 kişi işinden oldu

Sanayide bir yılda 179 bin 410 kişi işini kaybederken TÜİK’in verilerine göre imalat sektörü 33 trilyon 54 milyar 231 milyon lira aktif büyüklüğü ile tüm sektörler arasında ilk sırada geldi. İkinci sıraya 25 trilyon 89 milyar 616 milyon lira ile toptan ve perakende ticaret sektörü yerleşti. Borçlar bakımından da imalat sektörü 17 trilyon 628 milyar 292 milyon lira ile zirveye yerleşti. Yüksek borçlulukta ikinci sırayı 16 trilyon 295 milyar 731 milyon lira ile toptan ve perakende ticaret sektörü, üçüncü sırayı da 11 trilyon 892 milyar 751 milyon lira ile inşaat aldı.