ABD'li teknoloji şirketi Microsoft'tan yapılan açıklamada, 1 Ağustos itibarıyla dünya genelinde Xbox konsollarının fiyatlarının güncelleneceği bildirildi.

Açıklamada, Xbox konsollarının fiyatının 512 GB modeller için 100 dolar (4 bin 660 TL), 1 TB modeller için 150 dolar (6 bin 990 TL) artırılacağı, 2 TB kapasiteli modelin satışının da sonlandırılacağı belirtildi.

ABD'de Xbox konsollarının fiyatının Ekim 2025'te 20 ile 70 dolar arasında artırıldığı hatırlatılan açıklamada, "Yeni bir fiyat artışına ihtiyaç duyulmayacağını umuyorduk ve son birkaç aydır tedarikçilerimizle alternatif çözümler üzerinde çalışıyorduk." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, konsollarda kullanılan depolama ve bellek bileşenlerinin maliyetlerinin 2,5 katın üzerinde arttığı, bu maliyetlerin 2027 sonbaharına kadar yeniden 2 katına çıkmasının beklendiği vurgulandı.

Şirket açıklamasında, "Tüketici elektroniği sektörünün tamamı mevcut bileşen kriziyle mücadele ediyor ancak bunun etkileri, özellikle oyun konsollarında daha ağır hissediliyor. Telefonlar, bilgisayarlar, hoparlörler ve diğer tüketici elektroniği ürünlerinin aksine oyun konsolları, genellikle karla değil, üretim maliyetlerinin altında bir fiyatla satılıyor." ifadeleri kullanıldı.