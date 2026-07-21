Ticaret Bakanlığı’nın hayata geçirdiği yeni yönetmelikle 1 Ağustos 2026 itibarıyla e-ticaret, sosyal medya, dijital reklamcılık ve yapay zekâ uygulamalarında kurallar tamamen değişiyor. Sahte yorumlardan bindirimli indirimlere kadar pek çok alanda tüketiciyi koruyacak adımlar atılıyor.

Yayımlanan yeni düzenleme; dijital reklamlar, influencer iş birlikleri, tüketici değerlendirmeleri ve çevresel beyanlara yönelik ciddi yükümlülükler getiriyor. İlk kez "çevresel beyan", "sosyal medya etkileyicisi" ve "tüketici değerlendirmesi" kavramlarının hukuki tanımlarının yapıldığı yönetmelikte öne çıkan başlıklar şöyle:

10 GÜNLÜK "EN DÜŞÜK FİYAT" ESASI

Sabah'ın yayınladığı habere göre yeni kuralda, indirimli ürünlerde kampanya öncesi fiyat hesaplanırken son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat esas alınacak. Böylece indirim öncesi fiyatı şişirip ardından "büyük indirim" yapılmış gibi gösteren aldatıcı satış politikalarının önüne geçilmesi hedefleniyor.

SAHTE YORUM VE MANİPÜLASYONA GEÇİT YOK

E-ticaret platformlarında satın alma kararlarını etkileyen yorum ve puanlama sistemleri denetim altına alınıyor. Şirketler, yayımlanan değerlendirmelerin gerçek bir alışveriş deneyimine dayandığını doğrulayan mekanizmalar kurmak zorunda olacak. Sahte yorumların yanı sıra yorumların seçilerek veya sıralamasıyla oynanarak tüketicinin yanıltılması engellenecek.

INFLUENCER KURALLARI SERTLEŞİYOR

Daha önce kılavuzlarla yürütülen sosyal medya reklamcılığı ilkeleri doğrudan yönetmelik kapsamına alındı. Sosyal medya etkileyicilerinin (influencer) aldıkları iş birliklerini açıkça belirtmesi zorunlu olacak; örtülü ve gizli reklama yönelik yaptırımlar artırılacak.

YAPAY ZEKÂ İLE HAZIRLANAN REKLAMLAR MERCEK ALTINDA

Reklamlarda giderek daha fazla kullanılan yapay zekâ teknolojileri de denetime tabi tutulacak. Yapay zekâ ile üretilen görsel, ses ve videoların tüketiciyi aldatıcı ya da gerçek dışı algı oluşturacak nitelikte olmaması şartı getirildi.

"ÇEVRE DOSTU" İDDİALARINA BİLİMSEL KANIT ŞARTI

İşletmelerin ürünlerinde kullandığı "karbon nötr", "doğaya zarar vermez", "geri dönüştürülebilir" gibi çevresel beyanlar artık iddiadan ibaret kalamayacak. Bu tür ifadelerin güncel, bilimsel ve doğrulanabilir verilerle ispatlanması gerekecek.

TAKVİYE EDİCİ GIDALARDA KARŞILAŞTIRMALI REKLAM ESNEDİ

Düzenlemeyle takviye edici gıdalara yönelik karşılaştırmalı reklam yasağı kaldırıldı. Ancak bu ürünlerin reklamlarında dürüst rekabet ilkelerine uyulması, ifadelerin objektif ve ispatlanabilir verilere dayanması zorunluluğu devam ediyor.