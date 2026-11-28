Son dönemde yapılan indirimlerle gerileyen akaryakıt fiyatları, yeni ayın ilk gününde uygulanacak vergi artışıyla yeniden yükselecek.

Sektör temsilcilerinin aktardığı bilgilere göre, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi 1 Aralık 2026 Salı günü itibarıyla pompa fiyatlarına yansıyacak ve sürücülerin yakıt maliyetini artıracak.

BENZİN VE MOTORİNDE BEKLENEN ARTIŞ TUTARLARI

Akaryakıt sektörü kaynaklarından alınan bilgilere göre, vergi düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle birlikte benzinin litre fiyatında 4 lira 15 kuruş, motorinin litre fiyatında ise 3 lira 60 kuruş artış yaşanacak. Güncellemenin 1 Aralık Salı günü istasyon tabelalarına yansıması bekleniyor.

MOTORİN YENİDEN 90 LİRA SEVİYESİNE YAKLAŞIYOR

Kasım ayı içerisinde 101 lira 70 kuruşa kadar yükselen motorinin litre fiyatı, ardından gelen ve son olarak 4 lira 32 kuruş olarak uygulanan indirimle düşüşe geçmişti. Planlanan 3 lira 60 kuruşluk ÖTV zammının devreye girmesi durumunda motorinin litre fiyatının tekrar 90 lira sınırına yaklaşacağı öngörülüyor.

DÖVİZ KURU VE PETROL FİYATLARI DA TAKİP EDİLİYOR

Vergi düzenlemesinin benzin, motorin ve LPG fiyatları üzerindeki etkisi araç sahipleri tarafından yakından izlenirken, sektör temsilcileri küresel Brent petrol fiyatları ile döviz kurundaki dalgalanmaların da akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü bildiriyor.

28 KASIM 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Zam beklentisi öncesinde 28 Kasım 2026 Cumartesi günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel pompa satış fiyatları şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 68,40 TL

Motorin: 84,60 TL

LPG: 50,70 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 68,30 TL

Motorin: 84,50 TL

LPG: 50,10 TL

Ankara

Benzin: 69,40 TL

Motorin: 85,70 TL

LPG: 50,79 TL

İzmir

Benzin: 69,70 TL

Motorin: 86,00 TL

LPG: 50,70 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek hesaplanan gümrüksüz rafineri fiyatına Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) payının eklenmesiyle oluşturuluyor.

Bu tutara dağıtım şirketi ile bayilerin işletme ve nakliye maliyetlerinin yanı sıra Katma Değer Vergisi'nin (KDV) dahil edilmesiyle nihai pompa satış fiyatı belirleniyor.