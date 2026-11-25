Yeni yıla sayılı günler kala araç sahiplerinin gündeminde zorunlu trafik sigortası primleri de yer alıyor. Her ay yeniden belirlenen azami prim tutarları, 2027 yılında da araç sahiplerinin ödeyeceği sigorta bedellerini etkileyecek. Hasar geçmişi, aracın kayıtlı olduğu il ve kullanım türü gibi kriterler ise ödenecek tutarda belirleyici olacak.

Zorunlu trafik sigortasında yeni yıl yaklaşırken gözler 2027 tarifesine çevrildi. Araç sahiplerinin yaptırmakla yükümlü olduğu trafik sigortasında primler aracın türü, kullanım amacı, sürücünün risk basamağı ve ikamet edilen şehir gibi farklı kriterlere göre hesaplanıyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından belirlenen azami primler aylık olarak güncelleniyor. Bu nedenle 2027 yılında uygulanacak tutarların da yeni tarifelerle netleşmesi bekleniyor.

ARALIK AYINDA TRAFİK SİGORTASI PRİMLERİ ARTACAK

SEDDK'nin yayımladığı 2026/31 sayılı genelgeyle zorunlu trafik sigortasının aralık ayı prim artış oranı belirlendi. Buna göre kasım ayında geçerli olan azami primler aralık ayında yüzde 1 artırılacak. Taksi, minibüs ve otobüs gruplarında ise bu artışa 2 puan daha eklenecek. Böylece söz konusu araç gruplarında aralık ayı artışı yüzde 3 olarak uygulanacak.

Yeni tarifenin 1 Aralık 2026 itibarıyla geçerli olması kararlaştırıldı.

HASARSIZ SÜRÜCÜLER DAHA AZ PRİM ÖDÜYOR

Zorunlu trafik sigortasında ödenecek tutarı belirleyen önemli unsurlardan biri de sürücünün hasar geçmişi. Sigorta sisteminde 0'dan 8'e kadar farklı risk basamakları bulunuyor. Hasarsızlık geçmişi olumlu olan sürücüler daha düşük prim avantajından yararlanırken, sık kaza yapan ve hasar kaydı bulunan sürücüler daha yüksek tutarlarla karşılaşabiliyor.

Örneğin İstanbul'da kasım 2026 tarifesine göre içten yanmalı otomobillerde 8. basamaktaki azami prim 9 bin 946 lira olarak uygulanıyor. En riskli grup olan 0. basamakta ise bu tutar 59 bin 678 liraya kadar çıkıyor.

2027 TRAFİK SİGORTASI FİYATLARI NASIL BELİRLENECEK?

Trafik sigortası primlerinin belirlenmesinde araç fiyatları, yedek parça maliyetleri, bakım ve onarım giderleri ile asgari ücretteki değişimleri dikkate alan hasar-maliyet endeksi kullanılıyor Bunun yanında aracın bulunduğu il, kullanım şekli ve sürücünün risk basamağı da hesaplamada etkili oluyor. 2027 Ocak ayında uygulanacak azami prim tarifesi henüz açıklanmadı. Yeni yıl tarifesinin duyurulmasıyla birlikte otomobil, motosiklet, taksi ve diğer araç gruplarında geçerli olacak tutarlar da netleşecek.