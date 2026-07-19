Yılın en görkemli gök olaylarından biri olan Perseid meteor yağmuru, önümüzdeki bir ay boyunca gece gökyüzünü aydınlatmaya hazırlanıyor. 17 Temmuz - 24 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek bu doğa olayı, gökyüzü meraklılarına muhteşem bir görsel şölen sunacak.

GÖZLEMCİLER BU TARİHİ HEYECANLA BEKLİYORDU

En parlak, en hızlı ve en aktif meteor yağmurlarından biri olarak bilinen Perseid, bu yıl gözlemciler için oldukça ideal bir zamana denk geliyor. Gök olayının en yoğun yaşanacağı 12-13 Ağustos gecelerinde yeni ay evresi gerçekleşecek. Ay ışığının olmayışı sayesinde oluşacak zifiri karanlık gökyüzü, hava koşullarının da elverişli olması durumunda meteorların çıplak gözle çok daha net ve parlak görünmesini sağlayacak.

KUYRUKLU YILDIZIN KALINTILARI YAĞACAK

Perseid meteor yağmuru, Dünya'nın 109P/Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının uzayda bıraktığı atık ve toz kalıntılarının arasından geçmesiyle meydana geliyor. Kum tanesi büyüklüğündeki bu minik parçacıklar, Dünya atmosferine girdikleri anda yüksek hızın yarattığı sürtünmeyle buharlaşıyor. Bu buharlaşma süreci, yeryüzünden bakıldığında büyüleyici ışık çizgileri, yani halk arasında bilinen adıyla "yıldız kayması" şeklinde izleniyor.

Uzmanlar, Dünya'nın toz bulutunun en yoğun olduğu merkez bölgesinden geçeceği 12 ve 13 Ağustos tarihlerinde, saatte düzinelerce meteorun görülebileceğini belirtiyor. Işık kirliliğinden uzak, karanlık noktalarda yapılacak gözlemlerle bu doğa olayını herhangi bir teleskop ya da dürbüne ihtiyaç duymadan çıplak gözle izlemek mümkün olacak.