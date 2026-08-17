Fındık dalından toplandı, kurumak üzere harmanlara serildi. Şimdi ise sırada ürünü kabuğundan ayırıp satışa hazır hale getirme vakti var. Her yıl Ağustos ayıyla birlikte Karadeniz yollarını düşen dev fındık patozları, sezonun en yoğun ve en kazançlı maratonunu başlattı.

GÜNDE 20 SAAT ÇALIŞIYORLAR

Yılın neredeyse 10 ayında farklı işlerle uğraşan ya da dinlenen patoz ustaları, yaklaşık 40-45 gün süren bu kısa sezonda adeta zamanla yarışıyor. Sahil şeridinden başlayarak adım adım yüksek rakımlı yayla köylerine kadar tırmanan ekipler, günde 20 saati bulan amansız bir çalışma yürütüyor. Sıcak hava, yüksek motor gürültüsü ve fındık tozunun içinde geçen bu mesai, fiziksel olarak büyük bir güç gerektiriyor.

SAATTE 7 BİN LİRA KAZANIYORLAR

Artan mazot, bakım ve işçilik maliyetleriyle birlikte bu yıl patoz çalıştırma bedeli saatlik 7 bin lira olarak uygulanıyor. Eve dahi uğramadan, gece yarısı harmanlarında nöbet tutan patoz ekipleri, bu kısa ama fırtınalı süreçte tüm yılın geçimini sağlayacak bir kazanç elde ediyor.

“1 AY BOYUNCA UYKUYU UNUTUYORUZ”

Giresun'un yüksek köylerinde harman harman gezen patoz ustası Mustafa Çakır, "Bizim iş dışarıdan bakanlara '1 saatte 7 bin lira alıyorlar' diye kolay gelebilir ama gelin bir de o tozun, gürültünün içinde bize sorun. Sezon açıldı mı yaklaşık 1 ay gün boyunca uykuyu unuturuz. Dedemden kalan bu makineyle gece yarısı harmanlarda çalışıyoruz, eve sadece üstümüzü değiştirmeye uğruyoruz. Mazot ve bakım maliyetlerimiz çok yüksek ama şükürler olsun, yılın geri kalanında bizi rahat ettirecek kazancı bu 1,5 ayda çıkarıyoruz” dedi.