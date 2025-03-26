Bayern Münih’in yıldız sol beki Alphonso Davies, Kanada Milli Takımı ile çıktığı karşılaşmada sakatlanarak sahayı erken terk etti. ABD ile oynanan CONCACAF Uluslar Ligi 3.’lük maçının henüz 12. dakikasında oyundan çıkan Davies’in çapraz bağlarının yırtıldığı açıklandı.

Bayern Münih, sezon sonunda kontratı sona erecek Alphonso Davies ile 1 ay önce 5 yıllık bir sözleşme imzalamıştı.

24 yaşındaki oyuncu, Haziran 2025’te serbest oyuncu statüsüne girecekti. Davies Real Madrid ve Premier Lig kulüplerinin yoğun ilgisini çekiyordu.

SEZON KAPANDI, 2025-26 ÖNCESİ DÖNMEYECEK

24 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki aylarda sahalardan uzak kalacağı ve ancak 2025-26 sezonu başında sahalara dönebileceği belirtildi. Bu gelişmeyle birlikte Bayern, sezonun geri kalanında yıldız oyuncusundan faydalanamayacak.

MAX EBERL: “ÇOK AĞIR BİR KAYIP YAŞADIK”

Bayern Münih’in sportif direktörü Max Eberl, yaşanan sakatlığı şu sözlerle değerlendirdi: “Milli aralar her zaman risk barındırıyor, bu kez çok ağır bir darbe aldık. Davies ve Upamecano’nun yokluğu ciddi bir eksiklik. Phonzy'e tüm desteği vereceğiz. Kadromuz güçlü, hedeflerimize ulaşmak için birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz.”

ZORLU SEZON: ÜST ÜSTE SAKATLIKLAR YAŞADI

Davies, daha önce de Ocak ayında Feyenoord ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçında hamstring sakatlığı yaşamış ve 6 maç kaçırmıştı. Ayrıca geçtiğimiz uluslararası pencerede de yorgunluk nedeniyle Kanada’nın Surinam maçlarında görev yapamamıştı.

31 MAÇTA 6 SKOR KATKISI VERDİ

Sezon boyunca tüm kulvarlarda 31 maçta forma giyen Davies, 3 gol ve 3 asistle takımına katkı sağlamıştı. Kanada Milli Takımı’nın da kaptanlığını yapan yıldız oyuncunun yokluğu, hem kulüp hem ülke adına ciddi bir boşluk yaratacak.

BAYERN’DE SAVUNMADA KRİZ

Davies'in yanı sıra Dayot Upamecano'nun da sakatlığı devam ederken, Bayern Münih'in savunma hattında ciddi eksiklikler oluştu. Alman devi, bu eksikliği telafi edebilmek için rotasyon derinliğini zorlamak zorunda kalacak.