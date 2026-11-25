Sultangazi 5’inci kattaki evinden beton zemine düşerek ağır yaralanan Kardelen Hoş (22), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan kocası Burak E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çiftin 1 ay önce evlendiği öğrenildi.

Olay, 18 Kasım Çarşamba günü saat 02.45 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Kardelen Hoş, yaşadığı binanın 5’inci katından henüz bilinmeyen bir nedenle beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan ve bilinci kapalı olduğu öğrenilen Kardelen Hoş, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hoş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen saat 04.00 sıralarında hayatını kaybetti.

UZUN SÜRE TARTIŞMA SESLERİ DUYULDU

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince konuyla ilgili yürütülen çalışmada, çevre sakinlerinin ifadelerine de başvuruldu. Görüşmelerde, Kardelen Hoş’un eşi Burak E. ile yaşadığı ve olay öncesinde daireden yaklaşık 4-5 saat boyunca tartışma sesleri duyulduğu bilgisine ulaşıldı.

1 AY ÖNCE EVLENMİŞLER

Çiftin 1 ay önce evlendikleri ortaya çıktı. Olayın ardından cinayet şüphesiyle gözaltına alınan Burak E., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Burak E. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.