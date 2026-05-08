Son birkaç yıldır fırtınalı denizlerde yol alanlar için güneş nihayet doğuyor. Profesyonel astrolog Neda Farr, 2026 yılının ikinci yarısında dört burcun hayatının "inanılmaz derecede" güzelleşeceğini müjdeledi.

🐟 Balık: Büyük intikam ve özgürlük

Balık burçları için Satürn’ün kısıtlayıcı zincirleri nihayet kırılıyor. Birkaç yıllık ağır dönüşümün ardından "intikam" vakti geldi, ancak bu intikam kavga ile değil, muazzam bir başarı ve duygusal kopuklukla gelecek.

Fiziksel olarak parlayacağınız, size haksızlık edenleri geride bırakacağınız bir dönem başlıyor. Hayal bile edemeyeceğiniz bir başarı kucağınıza düşecek.

♊ İkizler: Sınırların gücüyle gelen mutluluk

Son 3 yılın iniş çıkışlı yorgunluğu artık son buluyor. Sabrınızın tükendiği noktada, en büyük dersinizi aldınız: Herkes zihninize erişmeyi hak etmez.

Artık kimseye bir şey kanıtlamak zorunda değilsiniz. Belirlediğiniz sınırlar sayesinde hayatınız hiç olmadığı kadar güzelleşiyor.

Seçenekleriniz ve kazandığınız dikkat, başarınızı tüm dünyaya haykıracak.

🏹 Yay: Kendi kurallarınla yeniden doğuş

2023’ten beri ayaklarınızın altındaki toprağın kaydığını mı hissettiniz? Aile bildiğiniz insanları kaybetmiş veya büyük bir yalnızlığa itilmiş olabilirsiniz, ama şimdi kendi krallığınızı kurma zamanı.

Uzun süredir beklediğiniz durağanlık sona eriyor. Uğruna ter döktüğünüz o bolluk ve bereket nihayet kapınızda.

Kendi kurallarınızla yaşamanın getirdiği o eşsiz mutluluğu hissetmeye hazırlanın.

♍ Başak: On katı geri dönüyor

Son 2 yıldır kendinizi başkalarına adadınız, tükendiniz ve belki de hafife alındınız. Şimdi evren, verdiğiniz her şeyi size on katıyla geri ödemeye hazırlanıyor.

Sizi sömürmeye çalışanlar, siz onlarsız zirveye çıkarken sadece izlemekle yetinecekler.

Özellikle aşk hayatınızda öyle bir bütünlüğe ulaşacaksınız ki, artık kimse sizi yolunuzdan döndüremeyecek.

Astrolog Farr’a göre bu 4 burç için en kötüsü bitti. 2026'nın geri kalanı; hayallerdeki aşkın gerçek olduğu ve "çok fazla paranın" kucağınıza düştüğü bir dönem vaat ediyor.