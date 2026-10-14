Küçük Sırlar, Ulan İstanbul, Şahsiyet ve Albüm gibi yapımlarda rol alan Şebnem Bozoklu, Kanal D ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan Susuz Yaz dizisiyle seyirci karşısına çıkacak. Başarılı oyuncu, son dönemde geçirdiği fiziksel değişimle de konuşuluyor.
“1 SENEDİR DAHA İLGİLİYİM KENDİMLE”
Bir yıl içinde 20 kilo verdiğini açıklayan Şebnem Bozoklu, zayıflama sürecinde doktorlarıyla birlikte hareket ettiğini belirtti.
Oyuncu, kilo verme yöntemini şu sözlerle anlattı:“1 senedir daha ilgiliyim kendimle. Doktorlarımla birlikte bir tür GLP 1 hormonuyla, yoğun kardiyo ve ağırlıkla, düzgün beslenmeyle yaptım.”
SON HALİNİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI
Yoğun iş temposuna rağmen beslenme düzenine ve sporuna özen gösterdiğini belirten Bozoklu, günlük yaşamından kareleri sosyal medya hesabından paylaşmayı sürdürüyor.
Günün Trend Haberleri
Oyuncunun son olarak ayna karşısında verdiği pozu paylaşması, geçirdiği değişimi bir kez daha gündeme taşıdı. Bir yılda 20 kilo veren Şebnem Bozoklu'nun son hali takipçilerinin de ilgisini çekti.
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