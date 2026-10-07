Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, eylül ayına ilişkin kadın cinayetleri ve şüpheli kadın ölümleri verilerini paylaştı.

Rapora göre, eylül ayında 28 kadın cinayeti işlendi, 19 kadın ise şüpheli şekilde hayatını kaybetti.

KATİLLERİN YAKINLIĞI

Eylül ayında öldürülen 28 kadının 5'i evli olduğu erkek tarafından, 3'ü birlikte olduğu erkek tarafından, 2'si tanıdığı biri tarafından, 2'si babası tarafından, 1'i oğlu tarafından, 1'i kardeşi tarafından, 1'i eskiden evli olduğu erkek tarafından, 1'i eskiden birlikte olduğu erkek tarafından, 1'i akrabası tarafından, 1'i ise eski damadı tarafından öldürüldü.

4 kadının ise katiliyle yakınlığı tespit edilemedi.

ÖLDÜRÜLDÜKLERİ YERLER

Kadınlar, 4'ü evde, 6'sı sokakta, 2'si iş yerinde, 1'i arabada, 1'i arazide, 1'i başka bir kamusal alanda öldürüldü.

3 kadının öldürüldüğü yer ise tespit edilemedi.

ÖLDÜRÜLDÜKLERİ BAHANELER

28 kadından 2'si ekonomik bahaneyle, 2'si ise hayatına dair karar alma bahanesiyle öldürüldü.

Platform, 23 kadının hangi bahaneyle öldürüldüğünün tespit edilemediğini, bunun da kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin görünmez kılınmasının bir sonucu olduğunu ifade etti.

ÖLDÜRÜLME ŞEKİLLERİ

Eylül ayında öldürülen kadınların 15'i ateşli silahla, 7'si kesici aletle, 2'si boğulma, 1'i ise darbedilme sonucu öldürüldü.

"GERÇEĞEN DÜŞTÜLER Mİ?"

Raporda, şüpheli kadın ölümlerinin büyük bölümünün "yüksekten düşme" olarak kaydedildiği vurgulandı.

Platform, yılbaşından bu yana 47 kadının "yüksekten düşerek" yaşamını yitirdiğini belirterek, "Nasıl düştü? Yanında kim vardı? Öncesinde ne yaşandı? Şiddet, tehdit ya da tartışma öyküsü var mıydı? Deliller gerçekten incelendi mi?" sorularını yöneltti.

"DEĞİŞMESİ GEREKEN KADINLARIN İSİMLERİ DEĞİL, BU DÜZENİN KENDİSİDİR"

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'in öldürülmesinin üzerinden iki yıl geçtiğini hatırlatarak, 18 yaşındaki Gökçe Alkan'ın öldürülmesini de kadın cinayetlerinin devam ettiğinin göstergesi olarak değerlendirdi.

Platform, "Değişmesi gereken kadınların isimleri değil, bu düzenin kendisidir" ifadesine yer verdi.

Açıklamada, kadınların yüzde 23'ünün evli olduğu erkek tarafından öldürüldüğü, yüzde 50'sinin ise evde öldürüldüğü belirtildi.

Platform, kadın cinayetlerinin yalnızca "açıkça öldürülen" kadınlardan ibaret olmadığını vurgulayarak, şüpheli bırakılan her ölümün erkek şiddeti ihtimaliyle soruşturulması gerektiğini ifade etti. Koruma mekanizmalarının işletilmemesi, 6284 sayılı kanunun etkin uygulanmaması ve cezasızlık algısının kadınların yaşamını daha güvencesiz hale getirdiği kaydedildi.