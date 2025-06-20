Seçil Gür, Serdar Ortaç ile aşk yaşadığı dönem sık sık magazin manşetlerinde yer almıştı. Gür, şimdi ise bambaşka bir konuyla gündem oldu.

Ünlü şarkıcı yaşadığı sağlık sorunu yüzünden 1 ayda 9 kilo verdiğini açıkladı.

Yumurtalıklarında oluşan apse nedeniyle operasyon geçiren Seçil Gür "Yumurtalığım alındı. Zor günleri atlattım. 1 ayda 9 kilo vermişim" ifadesini kullandı.

KANSERLE MÜCADELE ETMİŞTİ

Seçil Gür 13 yıl önce de rahim ağzı kanseri ile mücadele etmişti.

Gür "Ameliyatım 10,5 saat sürdü, lenflerim alındı. 2 yıl sonra bir ameliyat daha aynı yerden 25 cm karnım boydan boya… Nasıldın ne hissetin diye sorarsanız ‘hiç’ dedim. ‘3 yaşındaki çocuk lösemi oluyor. Allah ne yazdıysa o olacak Seçil…’ dedim içimden… Bizler şanslıydık belki ama bize göre şanssız dediklerimiz yaradana kavuştu. Şer ve hayırı yalnızca Allah bilir. Daha sonra annemin rahim ve yumurtalığı alındı. Benimde sağlık durumum gayet iyi. Bugünümeze şükürler olsun" demişti.