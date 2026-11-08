Sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan Esra Kaymakçıoğlu'nun, bedelli askerlik yapacak 21 yaşındaki oğlu için düzenlenen uğurlamadaki görüntüleri tartışma yarattı. Oğlunun saçını keserken bordo, uğurlama töreninde ise beyaz abiye giyen Kaymakçıoğlu'nun paylaşımları, sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.

Kaymakçıoğlu, oğlunun yaklaşık bir ay sonra askere gideceğini anlatırken duygusal anlar yaşadı. Oğlunun askerde komutanına "Emret komutanım" diyeceğini düşünmenin bile kendisini ağlattığını söyleyerek gözyaşlarına boğuldu.

"BEN SENİ ALLAH'A EMANET ETTİM KINALI KUZUM"

Oğlunun saçını tıraş ederken kına gecesi kıyafetlerini andıran bordo renkli, işlemeli bir abiye tercih eden Kaymakçıoğlu, bu sırada çekilen görüntülerde "Ben seni Allah'a emanet ettim kınalı kuzum" dedi. Uğurlama töreninde ise gelinliği andıran beyaz bir abiyeyle kamera karşısına geçti.

Bazı sosyal medya kullanıcıları Kaymakçıoğlu'nun oğluna duyduğu sevgiyi ve uğurlamadaki duygusallığını doğal karşıladı. Bazıları ise bedelli askerlik yapacak bir genç için yaşanan yoğun duygusallığı ve uğurlama için seçilen kıyafetleri eleştirdi.