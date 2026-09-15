Helin Kandemir ile Trendyol 1. Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük’te forma giyen futbolcu Dorukhan Toköz’ün ilişkisi kısa sürdü. Geçtiğimiz ay sosyal medya hesabından Toköz’le fotoğrafını paylaşarak birlikteliğini duyuran Kandemir’in aşkının yaklaşık bir ayın ardından sona erdiği öğrenildi.
AŞKLARINI SOSYAL MEDYADA İLAN ETMİŞLERDİ
Helin Kandemir, geçtiğimiz ay Dorukhan Toköz’le çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak ilişkisini takipçileriyle paylaşmıştı.
Ancak çiftin mutluluğu uzun sürmedi.
BİRBİRLERİNİ TAKİPTEN ÇIKARDILAR
Kandemir ile Toköz’ün sosyal medya hesaplarında birbirlerini takipten çıkması, ayrılık iddialarını beraberinde getirdi.
Yaklaşık bir ay süren ilişkinin bu hamlenin ardından sona erdiği öğrenildi.