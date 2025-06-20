Süt ürünlerinde kalite ve besin değeri her geçen gün daha fazla önem kazanıyor. Jersey sütü de hem üreticilerin hem de tüketicilerin ilgisini çeken sütler arasında. İngiltere ile Fransa arasında yer alan Jersey Adası’na özgü Jersey ineklerinden elde edilen bu özel süt, Türkiye’de özellikle Karadeniz Bölgesi’nde, başta Rize ve Artvin olmak üzere bazı illerde üretiliyor. Yumurtadan 2 kat fazla protein içeriyor.

KAT KAT PROTEİN İÇERİYOR

Diğer ırklara göre daha küçük yapılı olan jersey inekleri, sütlerinde bulunan yüksek yağ ve protein oranı olarak diğer sütlere daha faydalı. Uzmanlara göre bu süt, inek sütüne kıyasla yüzde 50 daha fazla yağ ve yüzde 20'ye yakın fazla protein içeriyor. Bu da onu özellikle yoğurt, kaymak ve dondurma üretimi için ideal hale getiriyor.

YOĞUN VE TATLIMSI AROMAYA SAHİP

A,D,E ve B12 vitaminleri açısından zengin olan Jersey sütü, ayrıca kalsiyum, fosfor ve çinko gibi mineraller açısından da zengin. Bundan dolayı hem kemik hem de bağışıklık sisteminin güçlenmesinde önemli bir besin kaynapı. Yoğun ve hafif bir tatlımsı aromaya sahip olan Jersey sütü, doğal ve katkısız beslenme tarzını benimseyeler için alternatif. Fakat uzmanlar günlük tüketimde dikkat edilmesi için uyarıyor.

Türkiye'de Artvin, Rize, Ordu, Giresun ve Trabzon'da üretiliyor. Önemli bir pazar haline gelmesi beklenen Jersey sütü, kaliteli süt arayanlar içiğn de ilk sıralarda yer almaya başladı. Ayrıca, Pastörize edilmeden satışa sunuluyor.