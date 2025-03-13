Popüler çocuk içeceklerinde bulunan gliserol adlı katkı maddesinin küçük çocuklar için ciddi sağlık riskleri taşıdığı ortaya çıktı. Buzlu içecekler, içerdikleri gliserol nedeniyle kan şekerinde ani düşüşlere ve hayati tehlikeye yol açabiliyor.

Uzmanlar özellikle 4 yaş altındaki çocukların büyük risk altında olduğunu vurguladı. Nedeni ise; Çocukların gliserolü yeterince hızlı işleyemediği için zehirlenme sendromu, hipoglisemi, bilinç kaybı. Son vaka ise İngiltere'de yaşandı. En az 21 çocuk, bu içecekleri tükettikten sonra hastaneye kaldırıldı.

BAZI MARKALAR İÇERİĞİNİ AÇIKLAMIYOR

Gliserol içeren içeceklerin tüketim sınırı belirlenmemiş durumda ve birçok marka içeriğindeki gliserol miktarını açıklamıyor. Sağlık yetkilileri, bu içeceklerin dört yaş altındaki çocuklara verilmemesi gerektiğini ifade ediyor. Ve 5-10 yaş arasındaki çocukların ise günde en fazla bir tane içmesi gerektiğini belirtiyor.

ÇOCUKLAR ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Geçtiğimiz yıl dört ve üç yaşında olan 2 çocuğun, bu içecekleri tükettikten sonra aniden fenalaştığı ve bilinçlerini kaybettiği belirtildi. Hastaneye kaldırılan her iki çocuğun ölümden döndüğü kaydedildi.

Uzmanlar, ebeveynleri etiketleri dikkatlice incelemeleri ve çocuklarını bu tür içeceklerden uzak tutmaları konusunda uyarıyor. Küçük bir serinleme molası, büyük bir tehlikeye dönüşebilir