Hollandalı bir çift, İspanya’da terk edilmiş bir köyü satın alarak kendi kendine yeten ekolojik bir yerleşim alanına dönüştürmek üzere proje başlattı. Polonya merkezli Polsatnews.pl’nin haberine göre; Maaike Geerts ve Tibor Straus adlı çift, 2024 yılında Burgos eyaletinde yer alan Barcena de Bureba köyünü yaklaşık 350 bin euro (18 milyon 759 bin lira) bedelle satın aldı.

HAYALET KASABA GİBİYDİ

Eski bir tarım yerleşkesi olan Bárcena de Bureba, 1970’li yıllarda yaşanan yoğun göç dalgasının ardından tamamen boşaldı. Uzun yıllar bakımsız kalan ve doğanın tahribatına uğrayan köyde, satın alma anlaşması kapsamında yaklaşık 60 adet yarı yıkık taş ev ile 6 hektardan fazla arazi bulunuyor. Madrid ve Bilbao şehirleri arasında yer alan bölgede satın alma öncesinde elektrik, su ve kanalizasyon gibi herhangi bir altyapı sisteminin bulunmadığı bildirildi.

EKOLOJİK BİR YERLEŞKEYE DÖNÜŞTÜRÜLECEK

"Ardbol" adı verilen proje kapsamında köyün, dışa bağımlılığı olmayan ekolojik bir yerleşkeye dönüştürülmesi amaçlanıyor. Altyapı çalışmaları çerçevesinde; enerji ihtiyacının akü sistemli bir konteynere kurulan güneş panellerinden sağlanması, su ihtiyacının ise arazideki dereden kurulacak sulama ve depo sistemleriyle karşılanması planlanıyor. Projenin ana unsurlarından birini, topluluğun gıda ihtiyacını karşılaması hedeflenen "gıda ormanı" oluşturuyor.

6 AİLE KATILMAYA HAZIRLANIYOR

Köyün kurucuları, projeyi kendileriyle aynı yaşam modelini paylaşan yeni üyelerle büyütmeyi hedefliyor. Avrupa medyasında yer alan haberlere göre, Hollanda’dan en az 6 aile yerleşkeye katılım sağlamak üzere hazırlıklara başladı.

Köyün tamamı ve arazisi için ödenen 350 bin avroluk tutarın, Varşova’da ortalama 90 metrekarelik 3 odalı bir dairenin veya Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki lüks bir konutun piyasa değerine eşit olduğu belirtildi.